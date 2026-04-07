Минэнерго США снова резко повысило прогноз средней цены Brent в 2026 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго США снова резко повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2026 год - с $78,84 до $96 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

По оценке министерства, средняя цена в марте находилась на уровне $103 за баррель против $71 за баррель в феврале (без учета последнего дня месяца, когда начались боевые действия на Ближнем Востоке и резко выросли котировки - ИФ).

Аналитики ведомства ожидают, что котировки на эталонный сорт нефти достигнут своего пика во втором квартале и составят в среднем $115 за баррель в этот период, после чего перейдут к снижению по мере постепенного восстановления добычи и поставок.

"Мы сохраняем премию за риск по ценам на нефть на протяжении всего прогнозного периода, поскольку ожидаем, что неопределенность в отношении будущих перебоев в поставках будет удерживать цены выше доконфликтного уровня. Мы прогнозируем, что цена на нефть марки Brent упадет ниже $90 за баррель в четвертом квартале", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent на 2027 год был повышен с $64,47 до $76,09 за баррель. В ведомстве отметили, что данный прогноз в значительной степени зависит от продолжительности ближневосточного конфликта и связанных с ним перебоями в поставках.