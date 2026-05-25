Рынок акций РФ начал неделю с отката ниже 2600п по индексу МосБиржи

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю со снижения в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи к закрытию оказался ниже 2600 пунктов, уровня 8 мая.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2598,2 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1144,01 пункта (-1,5%). В лидерах снижения среди индексных бумаг выступили акции "НОВАТЭКа" (-3,7%), ВТБ (-3,2%), "Северстали" (-2,8%), "Русала" (-2,8%), "Татнефти" (-2,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 мая, составил 71,546 руб. (+33,7 копейки).

