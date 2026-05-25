ЦБ РФ оспорил в суде ЕС регламент, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Банк России оспорил решения Европейского союза, предоставляющие возможность использовать активы российского регулятора для поддержки Украины.

Как говорится в сообщении ЦБ РФ, он 22 мая подал в Общий суд Европейского союза в Люксембурге заявление об оспаривании регламента Европейского парламента и Совета ЕС от 24 февраля 2026 года.

"Обжалование касается правового и финансового механизма, созданного указанным актом Европейского союза для предоставления Украине поддержки в 2026-2027 годах", - отмечает Банк России.

"Регламент допускает трактовку о том, что погашение Украиной предоставленного ей займа будет осуществляться за счет активов Банка России, что является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов", - подчеркивает ЦБ.

Российский регулятор считает, что этот регламент ЕС по своему содержанию и правовым последствиям выходит за пределы обычных мер финансово-экономического сотрудничества с третьей страной.

"Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков", - заявил Банк России.

Заявление подано в рамках статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза и является продолжением работы ЦБ по защите его прав и законных интересов в связи с мерами ЕС в отношении его активов, отмечается в сообщении.

Банк России подчеркивает, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступные для обжалования любых "незаконных мер" ЕС либо отдельных стран союза в отношении ЦБ или его активов.

Банк России 27 февраля 2026 года также подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании регламента Совета ЕС, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ.

