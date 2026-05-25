Нефть Brent подешевела до $97,2 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются днем в понедельник на сообщениях о подготовке мирного соглашения между США и Ираном.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:50 по московскому времени дешевеют на $6,33 (6,11%), до $97,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $5,94 (6,15%), до $90,66 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social в субботу, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована в ходе переговоров и подлежит окончательному утверждению Штатами, Ираном и рядом других стран. Среди них Трамп упомянул Саудовскую Аравию, Катар и Пакистан.

Он пояснил, что речь идет о меморандуме. Пока неясно, какие из спорных аспектов между США и Ираном в нем оговорены, но, по словам американского президента, в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

Тем временем в воскресенье Трамп сказал, что поручил своим представителям не спешить с заключением какой-либо сделки, и его администрация попыталась снизить ожидания прорыва в переговорах.

"Мы уже это проходили, но переговоры срывались, - сказал аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Соответственно, рынок будет проявлять осторожность и стараться не проявлять чрезмерной реакции".

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 10 и составило 425 единиц. Число газовых буровых понизилось на три, до 125 единиц.

