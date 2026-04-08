В России в первом квартале производство пива сократилось на 16,6%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российские пивовары в I квартале 2026 года произвели 167,1 млн декалитров (дал) пива, что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Практически все сваренное пиво пришлось на напиток крепостью до 8,6 градуса. Более крепкого пива выработано 19,3 тысячи дал (на 10,4% меньше). Пивных напитков произведено 23,3 млн дал (на 12,8% меньше).

Сидра, пуаре и медовухи за три месяца произведено 3,3 млн дал, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Рост обеспечил сидр, выработка которого увеличилась на 10,4%, до 2,4 млн дал. Медовухи сварено 816,3 тысячи дал (на 0,4% больше), пуаре - 47,9 тысячи дал (на 11,7% меньше).

Всего в январе-марте алкогольная отрасль произвела 193,8 млн дал напитков брожения, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С учетом вина и спиртных напитков производство алкоголя в первом квартале составило 224,4 млн дал, что на 4,9% меньше, чем годом ранее.

В 2025 году российские пивовары произвели 901 млн дал пива и пивных напитков, что на 0,8% меньше, чем в 2024 году. Выработка напитков брожения в целом снизилась на 0,4%, до 918,7 млн дал.

Росалкогольтабакконтроль
