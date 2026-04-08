Российские виноделы сократили производство в I квартале на 12,1%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В России производство вина продолжает снижаться более быстрыми темпами, чем водки.

В январе-марте 2026 года виноделы произвели 7,3 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 12,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росалкогольтабакконтроль. Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 14,3%, до 3,2 млн дал, ликерных - на 22,9%, до 267,1 тысячи дал.

В винном секторе выросло лишь производство виноградосодержащих напитков с добавлением этилового спирта - в 1,4 раза, до 6,5 тысяч дал.

Водочные предприятия в первом квартале произвели 12,8 млн дал водки, что на 0,2% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Выработка коньяка снизилась на 9,1%, до 1,3 млн дал, ликеро-водочных изделий - выросла на 6,9%, до 3,8 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было произведено 19,4 млн дал (на 0,3% меньше).

Производство слабоалкогольной продукции упало на четверть, до 215,9 тысячи дал.

Всего в январе-марте в России было произведено 30,7 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что 5,9% больше, чем год назад. С учетом этих напитков брожения производство составило 224,4 млн дал, что на 4,9% меньше, чем в первом квартале 2025 года.