Российские виноделы сократили производство в I квартале на 12,1%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В России производство вина продолжает снижаться более быстрыми темпами, чем водки.

В январе-марте 2026 года виноделы произвели 7,3 млн декалитров (дал) виноградного вина, что на 12,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Росалкогольтабакконтроль. Выработка игристых (шампанских) вин снизилась на 14,3%, до 3,2 млн дал, ликерных - на 22,9%, до 267,1 тысячи дал.

В винном секторе выросло лишь производство виноградосодержащих напитков с добавлением этилового спирта - в 1,4 раза, до 6,5 тысяч дал.

Водочные предприятия в первом квартале произвели 12,8 млн дал водки, что на 0,2% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Выработка коньяка снизилась на 9,1%, до 1,3 млн дал, ликеро-водочных изделий - выросла на 6,9%, до 3,8 млн дал. Всего спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) было произведено 19,4 млн дал (на 0,3% меньше).

Производство слабоалкогольной продукции упало на четверть, до 215,9 тысячи дал.

Всего в январе-марте в России было произведено 30,7 млн дал алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что 5,9% больше, чем год назад. С учетом этих напитков брожения производство составило 224,4 млн дал, что на 4,9% меньше, чем в первом квартале 2025 года.

Росалкогольтабакконтроль
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });