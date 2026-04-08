В Кузбассе в "красной зоне" находятся 33 угольных предприятия

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU -В Кемеровской области 33 угольных предприятия сейчас находятся в "красной зоне", 17 остановили работу, восемь из них добычу угля уже не возобновят, сообщил в региональном парламенте губернатор Илья Середюк, выступая с отчетом о работе правительства Кузбасса за 2025 год.

Он не уточнил, о каких предприятиях речь.

"Третий год подряд Кузбасс работает в сложнейших условиях. Экономических кризисов и вызовов в истории региона было много, но этот беспощадный. Крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно. Угледобыча в Кузбассе впервые за 20 лет столкнулась с устойчивым спадом: за 2025 год объемы добычи снизились на 7,6 млн тонн по сравнению с 2024. За два года (за период 2024-2025 годов - ИФ) снижение составило 11%. Если в 2018 году Кузбасс добывал 255,3 млн тонн угля, то сегодня по этому показателю регион вернулся к уровню 2011 года", - подчеркнул губернатор.

В конце октября 2025 года Середюк в ходе прямого эфира сообщал, что в Кузбассе остановлено 18 угледобывающих предприятий, в "красной зоне" находилось 30 предприятий. Точное количество предприятий, которые не возобновят добычу, тогда не раскрывалось.

Из-за сложного положения в угольной отрасли снизилось производство и в других базовых отраслях экономики Кузбасса: в машиностроении объемы упали на 1,2%, в металлургии - на 8,3%, в химической промышленности - почти на 14%, сообщил губернатор.

Илья Середюк Кузбасс Кемеровская область
