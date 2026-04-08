ФАС оценит эффективность выдачи банкам предупреждений

Ведомство обсудит необходимость изменения этого инструмента

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оценит эффективность выдачи финансовым организациям предупреждений при выявлении признаков нарушения законодательства о защите конкуренции, так как этот инструмент не всегда работает, заявил заместитель руководителя ФАС Антон Тесленко.

"У нас в законе о защите конкуренции предусмотрен такой институт, как предупреждение, когда мы при установлении признаков нарушения направляем предупреждение банковской финансовой организации с требованием устранить это нарушение. В настоящий момент нацпланом предусмотрена необходимость дать оценку этому институту применительно к финансовым рынкам", - сообщил Тесленко на съезде Ассоциации российских банков (АРБ).

"Если этот институт неплохо работает на товарных рынках, где устранение нарушений позволяет оперативно службе реагировать, то в отношении финансового рынка это не всегда достигает той цели. То есть за тот период, пока мы будем оценивать практику, пока мы будем готовить предупреждения и пока банк его будет исполнять, возможно нарушение неограниченного круга прав потребителей, которые устранить будет невозможно", - пояснил замглавы службы.

По его словам, ФАС совместно ЦБ РФ и Минфином России в ближайшее время подготовит доклад о необходимости изменения этого института либо ее отсутствии.