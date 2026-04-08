Апелляция оставила в силе взыскание с экс-владельца ЮГК Струкова 3,9 млрд руб.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд отклонил апелляционные жалобы на решение нижестоящего суда, взыскавшего по иску Генпрокуратуры с бывшего бенефициара ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) Константина Струкова 3,9 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

"Решение Пластского городского суда Челябинской области от 14 октября 2025 года судом апелляционной инстанции оставлено без изменений. Решение вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, суд первой инстанции взыскал со Струкова и обратил в доход РФ 3,9 млрд рублей в качестве "имущества, полученного коррупционным путем". Кроме того, суд признал незаконным бездействие Струкова при эксплуатации объекта хвостохранилища Светлинской золотоизвлекательной фабрики, "в результате которого ПАО "ЮГК" нарушены требования градостроительного, природоохранного законодательства, что повлекло причинение вреда почвам (...) и водным биологическим ресурсам".

Также незаконным было признано бездействие экс-бенефициара ЮГК "при эксплуатации и обустройстве ЮГК ограждающей земляной насыпи на границе объектов участка хвостового хозяйства ГОК "Светлинский" при проведении реконструкции перерабатывающего комплекса на Светлинском месторождении без разрешительной документации, что "впоследствии повлекло причинение вреда почвам и воде".

Суд также признал нелегитимным бездействие Струкова при эксплуатации ЮГК без разрешительной документации хвостохранилища и при реконструкции без разрешительной документации производственного цеха горно-обогатительного комплекса на группе месторождений Курасан в Челябинской области, что "повлекло нарушение требований градостроительного, природоохранного законодательства".

Как сообщалось, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Соответчиками по иску о взыскании экологического ущерба выступали бывший руководитель регионального СУ СКР Алексей Колбасин, бывший заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов, а также заместитель главы Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов.

В процессе рассмотрения иск был объединен с несколькими делами, которые рассматривались с 2024 года по искам местной природоохранной прокуратуры, потребовавшей возмещения ущерба окружающей среде и запрета эксплуатации отдельных производственных объектов ЮГК. Как уточнял "Интерфаксу" адвокат Михаил Яшин (представляет интересы одного из ответчиков по делу Колбасина), в объединенном иске все требования были предъявлены только к Струкову.

ЮГК привлекла внимание надзорных органов в связи с прорывом дамбы на Светлинском месторождении весной 2024 года. По данным прокуратуры, тогда подверглись загрязнению земли сельхозназначения.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Контролирующим акционером был Струков, но с середины июля 2025 года по решению суда 67% золотодобытчика перешло государству в лице Росимущества.