ЦБ РФ считает, что отложенные операции Минфина с валютой нейтральны для рынка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Объем отложенных операций с валютой по бюджетному правилу пока нейтрален для рынка, продажи в марте сопоставимы с покупками в апреле, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

"Исходя из сложившихся цен на нефть, объем отложенных продаж валюты в марте примерно сопоставим с объемом отложенных покупок в апреле, что нейтрально для рынка", - отмечает ЦБ.

Приостановка Минфином операций со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила (они приостановлены до 1 июля 2026 года) стала одним из факторов ослабления рубля в марте, подчеркивает ЦБ. Также на снижение курса национальной валюты повлияло снижение продаж валюты со стороны экспортеров (Банк России в марте не раскрыл эти данные).

