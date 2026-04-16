Минфин бы не хотел накопления больших объемов отложенных операций по бюджетному правилу

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Власти не хотели бы накопления больших объемов отложенных операций в рамках бюджетного правила на валютном рынке, заявил РБК ТВ глава Минфина Антон Силуанов.

С марта эти операции приостановлены, на данный момент - на срок до 1 июля. Выступая на Биржевом форуме "Московской биржи" 16 апреля, министр допустил, что они могут быть возобновлены и раньше.

"Знаете, все те отложенные покупки и продажи, они должны быть в течение года осуществлены. То есть мы не заинтересованы в том, чтобы накапливать большие объемы покупок", - сказал он РБК ТВ после сессии.

"Если цена (на нефть - ИФ) будет сейчас держаться достаточно высокая, то объем накопленных и отложенных покупок будет давить на (...) рубль, поэтому наша задача заключается в том, чтобы не допускать больших отклонений, колебаний курса. Поэтому вопрос о возобновлении бюджетного правила достаточно актуален сегодня, правительство определится (с ним - ИФ)", - сказал министр.