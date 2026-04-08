Доля Whoosh и Юрент в случае объединения бизнесов превысила бы 70%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рыночная доля кикшеринговых сервисов Whoosh и "Юрент" (входит в портфель активов ПАО "МТС") в случае сделки по объединению составила бы около 70%, что не устроило ФАС России, сказал глава антимонопольного регулятора Максим Шаскольский журналистам в кулуарах практического семинара в сфере тарифного регулирования.

"Очень высокая рыночная доля получалась, порядка 70 с лишним процентов. Мы бы отказали (в удовлетворении ходатайства - ИФ), но дали компании возможность отозвать ходатайство", - объяснил он.

Новое ходатайство, по словам главы ФАС, пока не поступало.

О возможном слиянии кикшеринговых проектов стало известно в конце января. Тогда ФАС сообщала, что выдала "заключение об обстоятельствах по ходатайствам" компаний, подчеркнув, что сделки могут привести к ограничению конкуренции на рынке проката самокатов. О количестве ходатайств и конфигурации сделки не сообщалось.

Тогда же "ВУШ Холдинг" подтверждал факт переговоров о присоединении "ЮрентБайк.ру", подчеркивая, что никаких обязывающих документов не подписывалось.

В середине февраля "ВУШ Холдинг" сообщил, что отозвал ходатайство о приобретении "Юрента", не исключив при этом возможности подачи нового. В марте глава Whoosh Дмитрий Чуйко говорил, что сделки не будет минимум полгода, при этом компания будет оценивать ее целесообразность и возможную синергию.

Комментируя в среду рынок кикшеринга, Шаскольский охарактеризовал его как "своеобразный и не очень рентабельный".

"Но там есть конкуренция. И если это будет крупная компания, одна или две - они вытеснят с рынка всех остальных, а дальше появятся те неудобства, которые всегда вызывает появление монополистов", - констатировал Шаскольский.