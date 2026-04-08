Доля Whoosh и Юрент в случае объединения бизнесов превысила бы 70%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рыночная доля кикшеринговых сервисов Whoosh и "Юрент" (входит в портфель активов ПАО "МТС") в случае сделки по объединению составила бы около 70%, что не устроило ФАС России, сказал глава антимонопольного регулятора Максим Шаскольский журналистам в кулуарах практического семинара в сфере тарифного регулирования.

ЭкономикаФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"Читать подробнее

"Очень высокая рыночная доля получалась, порядка 70 с лишним процентов. Мы бы отказали (в удовлетворении ходатайства - ИФ), но дали компании возможность отозвать ходатайство", - объяснил он.

Новое ходатайство, по словам главы ФАС, пока не поступало.

О возможном слиянии кикшеринговых проектов стало известно в конце января. Тогда ФАС сообщала, что выдала "заключение об обстоятельствах по ходатайствам" компаний, подчеркнув, что сделки могут привести к ограничению конкуренции на рынке проката самокатов. О количестве ходатайств и конфигурации сделки не сообщалось.

Тогда же "ВУШ Холдинг" подтверждал факт переговоров о присоединении "ЮрентБайк.ру", подчеркивая, что никаких обязывающих документов не подписывалось.

В середине февраля "ВУШ Холдинг" сообщил, что отозвал ходатайство о приобретении "Юрента", не исключив при этом возможности подачи нового. В марте глава Whoosh Дмитрий Чуйко говорил, что сделки не будет минимум полгода, при этом компания будет оценивать ее целесообразность и возможную синергию.

Комментируя в среду рынок кикшеринга, Шаскольский охарактеризовал его как "своеобразный и не очень рентабельный".

"Но там есть конкуренция. И если это будет крупная компания, одна или две - они вытеснят с рынка всех остальных, а дальше появятся те неудобства, которые всегда вызывает появление монополистов", - констатировал Шаскольский.

Цены на плодоовощную продукцию вновь начали расти

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

 Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

Глава ФАС сообщил об обсуждении продления моратория на обнуление топливного демпфера

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

 Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Физлица в марте нарастили покупки валюты до 65 млрд рублей

Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

 Маск попросил суд убрать Альтмана из совета директоров головной структуры OpenAI

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

 Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

ВТБ планирует продать все свои аграрные активы

Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

 Wildberries-Russ запустила продажи товаров из Эфиопии

Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету

 Туроператоры ждут восстановления турпотока в Дагестан к лету
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1494 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов