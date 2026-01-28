Поиск

"ВУШ Холдинг" подтвердил факт переговоров о присоединении "ЮрентБайк.ру"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (холдинговая компания сервиса кикшеринга Whoosh) подтвердило факт переговоров о присоединении "ЮрентБайк.ру", никаких обязывающих документов не подписывалось.

ЭкономикаФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"Читать подробнее

"Компания Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") подтверждает факт переговоров и соответствующего ходатайства в ФАС России о возможной сделке по присоединению компании "ЮрентБайк". Никаких обязывающих документов в отношении потенциального приобретения компанией подписано не было", - сказали "Интерфаксу" в компании.

В компании добавили, что Whoosh рассматривает различные стратегические сценарии роста на развивающемся рынке микромобильности и оценивает широкий набор вариантов, ориентируясь на повышение эффективности бизнеса, устойчивость операционной модели и долгосрочную ценность для пользователей и городов присутствия.

"Потенциальные сделки, в том числе в формате интеграции активов, должны рассматриваться как инструмент ускорения реализации стратегии за счёт возможных синергий в области оптимизации операционных процессов, повышения качества сервиса и дальнейшего развития инфраструктуры. При наличии экономически обоснованных условий такие решения могут способствовать росту безопасности и мобильности для пользователей, а также развитию городской транспортной среды и проектов по локализации СИМ и компонентов, на чем исторически была сфокусирована компания Whoosh", - добавили в компании.

Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сообщила, что выдала "заключение об обстоятельствах по ходатайствам" Whoosh и "Юрент". Ведомство указало, что усматривает признаки ограничения конкуренции при объединении двух компаний. При этом из сообщения ФАС следует, что решения по ходатайствам регулятор еще не принял.

"Эти сделки приведут к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО "ВУШ Холдинг" и сокращению числа компаний на товарном рынке проката. Также это даст возможность объединенной компании единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для потребителей-пользователей сервиса. Установленные обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки", - предупредила ФАС.

Компании могут после ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки направить пояснения в ФАС до принятия ведомством решения по ходатайству.

До сих пор компании не сообщали о планах какой-либо сделки друг с другом.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO. Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 37,8%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 6,5% соответственно. Free float составляет 37,7%.

Whoosh представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Чили и Колумбии. В 2025 году компания столкнулась со сложностями в бизнесе на фоне ограничений мобильного интернета, сбоев геолокационных сервисов и плохой погодой в начале сезона. Так, по итогам 2025 года количество поездок, совершенных пользователями Whoosh, сократилось на 7% - до 138,8 млн. Впрочем, в России во II полугодии негативная динамика спроса замедлилась до минус 5% г/г против минус 10% г/г по итогам I полугодия.

По итогам 9 месяцев выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга сократилась на 13,9% - до 10,8 млрд рублей.

"Юрент работает в 175 городах РФ, парк самокатов составляет 160 тыс. По итогам 9 месяцев 2025 года GMV (общий оборот продаж за период) "Юрент" вырос до 13 млрд рублей, на 22% больше, чем годом ранее. Количество поездок за отчетный период выросло на 26% - до 106,7 млн.

Whoosh ВУШ Холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

 Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

В США запасы нефти за неделю снизились на 2,3 млн баррелей

Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

 Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ активы "Новоросцемента" на 45 млрд руб.

ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

 ФАС предупредила об ограничении конкуренции при объединении Whoosh и "Юрент"

В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

 В ЦБ РФ отметили, что 80% совершаемых мошенниками хищений не превышает 20 тыс. руб.

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

 "Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

 Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8263 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });