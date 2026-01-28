"ВУШ Холдинг" подтвердил факт переговоров о присоединении "ЮрентБайк.ру"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (холдинговая компания сервиса кикшеринга Whoosh) подтвердило факт переговоров о присоединении "ЮрентБайк.ру", никаких обязывающих документов не подписывалось.

"Компания Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") подтверждает факт переговоров и соответствующего ходатайства в ФАС России о возможной сделке по присоединению компании "ЮрентБайк". Никаких обязывающих документов в отношении потенциального приобретения компанией подписано не было", - сказали "Интерфаксу" в компании.

В компании добавили, что Whoosh рассматривает различные стратегические сценарии роста на развивающемся рынке микромобильности и оценивает широкий набор вариантов, ориентируясь на повышение эффективности бизнеса, устойчивость операционной модели и долгосрочную ценность для пользователей и городов присутствия.

"Потенциальные сделки, в том числе в формате интеграции активов, должны рассматриваться как инструмент ускорения реализации стратегии за счёт возможных синергий в области оптимизации операционных процессов, повышения качества сервиса и дальнейшего развития инфраструктуры. При наличии экономически обоснованных условий такие решения могут способствовать росту безопасности и мобильности для пользователей, а также развитию городской транспортной среды и проектов по локализации СИМ и компонентов, на чем исторически была сфокусирована компания Whoosh", - добавили в компании.

Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) сообщила, что выдала "заключение об обстоятельствах по ходатайствам" Whoosh и "Юрент". Ведомство указало, что усматривает признаки ограничения конкуренции при объединении двух компаний. При этом из сообщения ФАС следует, что решения по ходатайствам регулятор еще не принял.

"Эти сделки приведут к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц ПАО "ВУШ Холдинг" и сокращению числа компаний на товарном рынке проката. Также это даст возможность объединенной компании единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для потребителей-пользователей сервиса. Установленные обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки", - предупредила ФАС.

Компании могут после ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки направить пояснения в ФАС до принятия ведомством решения по ходатайству.

До сих пор компании не сообщали о планах какой-либо сделки друг с другом.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO. Более 60% акций в уставном капитале ПАО "ВУШ Холдинг" принадлежат сооснователям: гендиректору Дмитрию Чуйко - 37,8%, его заместителям Олегу Журавлеву, Егору Баяндину и Сергею Лаврентьеву - 4,1%, 10,8% и 6,5% соответственно. Free float составляет 37,7%.

Whoosh представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Чили и Колумбии. В 2025 году компания столкнулась со сложностями в бизнесе на фоне ограничений мобильного интернета, сбоев геолокационных сервисов и плохой погодой в начале сезона. Так, по итогам 2025 года количество поездок, совершенных пользователями Whoosh, сократилось на 7% - до 138,8 млн. Впрочем, в России во II полугодии негативная динамика спроса замедлилась до минус 5% г/г против минус 10% г/г по итогам I полугодия.

По итогам 9 месяцев выручка "ВУШ Холдинга" от услуг кикшеринга сократилась на 13,9% - до 10,8 млрд рублей.

"Юрент работает в 175 городах РФ, парк самокатов составляет 160 тыс. По итогам 9 месяцев 2025 года GMV (общий оборот продаж за период) "Юрент" вырос до 13 млрд рублей, на 22% больше, чем годом ранее. Количество поездок за отчетный период выросло на 26% - до 106,7 млн.