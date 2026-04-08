ЕЭК согласовала льготный ввоз до 30 июня в РФ до 6,6 тыс. т баклажанов и до 27 тыс. т сладкого перца

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) разрешил ввоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня 2026 года некоторых видов овощей без уплаты ввозной таможенной пошлины для дальнейшей реализации в розничной торговле.

Как сообщил торговый блок комиссии, для РФ разрешен беспошлинный ввоз не более 6,6 тыс. тонн баклажанов и не более 27 тыс. тонн сладкого стручкового перца.

В Белоруссию и Киргизию можно будет ввезти без уплаты пошлины не более 200 тонн баклажанов в каждую, а также не более 5,2 тыс. тонн и не более 2 тыс. тонн перца соответственно.

Кроме того, льгота будет распространяться на ввоз картофеля в объеме не более 100 тыс. тонн в Казахстан и не более 50 тыс. в Киргизию; репчатого лука - не более 5 тыс. тонн в Армению и 100 тыс. тонн в Казахстан; цветной капусты и брокколи - не более 600 тонн в Белоруссию и 500 тонн в Киргизию.

Разрешены беспошлинные поставки в Казахстан белокочанной капусты в объеме не более 35 тыс. тонн, моркови - не более 30 тыс. тонн. Льгота распространяется на ввоз в Киргизию не более 400 тонн огурцов.

Также до 31 мая 2026 года предоставлена тарифная льгота на ввоз до 5 тыс. тонн томатов в Киргизию.

"Традиционно в период межсезонья на рынке овощей отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства. Принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей для населения", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

