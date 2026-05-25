Число операций через СБП в I квартале снизилось на 6% кв./кв

Их объем сократился на 9%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Количество операций через Систему быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2026 года снизилось на 6% до 4,7 млрд ед., их объем уменьшился на 9% до 26,5 трлн рублей. Об этом говорится в докладе ЦБ РФ о развитии национальной платежной системы.

Относительно I квартала 2025 года число операций увеличилось на 14, а объем – на 17%.

Подавляющее большинство операций через СБП составляют переводы денежных средств между физическими лицами (С2С) - 69% от общего количества и 88% от общего объема. В I квартале 2026 года было совершено 3,2 млрд таких переводов на сумму 23,3 трлн рублей. Количество переводов за квартал снизилось на 7%, объем - на 10%, а относительно I квартала 2025 года показатели выросли на 12% и 15% соответственно.

Существенная часть C2C- переводов – это переводы между своими счетами в разных банках (ME2ME). В I квартале 2026 года доля таких переводов составила более 40% по количеству и около 70% по объему от всех C2C-переводов.

Значительную долю (29% по количеству и 9% по объему) в СБП занимают операции по оплате товаров и услуг (С2В). В I квартале 2026 года было совершено 1,4 млрд покупок на сумму 2,4 трлн рублей. Их количество и сумма уменьшились по сравнению с IV кварталом 2025 года на 4% и 5% соответственно, а относительно I квартала 2025 года показатели выросли на 16% и 22% соответственно.

Более 30% платежей совершается в супермаркетах, кафе и ресторанах. Также СБП пользуется популярностью при оплате развлечений и цифровых товаров (22%). Значительная доля (9%) приходится на платежи за жилищно-коммунальные и телекоммуникационные услуги.

Платежи в бюджет (C2G) через СБП существенно увеличились по сравнению с I кварталом 2025 года и составили 1,4 млн операций на сумму 5,7 млрд рублей.