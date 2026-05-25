Нефть подешевела на оптимизме по поводу сделки между США и Ираном

Цена Brent снизилась на 5,74%, до $97,6 за баррель

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть заметно снижаются утром в понедельник на оптимизме по поводу возможного заключения Вашингтоном и Тегераном соглашения об урегулировании ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени дешевеют на $5,94 (5,74%), до $97,6 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,96 (0,94%), до $103,54 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упали в цене к этому времени на $5,97 (6,18%), до $90,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на $0,25 (0,26%), до $96,6 за баррель.

По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", однако переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

Тем временем The New York Times написала со ссылкой на иранские источники, что меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока будет бесплатным. "Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без пошлин или других расходов", - отмечает издание.

"Несмотря на все оговорки и риски, связанные с мирным соглашением и ситуацией в Ормузском проливе, в конце туннеля появился свет, и это приведет к некоторому отступлению цен на нефть в краткосрочной перспективе", - заявил аналитик MST Marquee Сол Кавоник.

Эксперт ING Уоррен Паттерсон полагает, что участники рынка будут проявлять осторожность, не поддаваясь чрезмерному оптимизму. "Мы уже оказывались в подобных ситуациях, но переговоры срывались", - написал он.

Другие аналитики обращают внимание на то, что для полного восстановления поставок нефти через Ормузский пролив, а также устранения ущерба, нанесенного нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке, потребуются месяцы.

По словам Хамада Хусейна из Capital Economics, быстро вернуть объемы поставок к довоенному уровню будет сложно помимо прочего из-за повреждений объектов и приостановки добычи нефти в регионе.

"Это будет удерживать цены на нефть на повышенном уровне в течение некоторого времени, - считает он. - Они начнут снижаться только тогда, когда баланс спроса и предложения на нефтяном рынке существенно улучшится, что, вероятно, произойдет не раньше 2027 года".