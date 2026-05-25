Доля безналичных платежей в РФ в I квартале выросла почти на 1 п.п., до 88,9%

Фото: "Интерфакс"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале 2026 года выросла на 0,9 процентного пункта (п.п.) за квартал, до 88,9%, говорится в обзоре ЦБ о развитии национальной платежной системы.

Наиболее заметно увеличилось использование электронных кошельков. Люди чаще совершали онлайн-покупки именно таким способом, отмечает регулятор.

"Мы, на самом деле, ожидаем, что порог 90% (доли безналичных платежей - ИФ) мы, конечно, раньше 2030-го года достигнем. Мы, честно говоря, ожидаем эту цифру к концу года или в начале следующего года", - сказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина журналистам в ходе пресс-конференции.

Операции по снятию наличных денег сократились на 4% как по количеству, так и по объему по сравнению c I кварталом 2025 года. При этом доля наличных в общей структуре платежных операций физических лиц сохранилась практически на прежнем уровне: 1% по количеству и 9% по объему.

"Мы по своим цифрам явного тренда (на переход к наличным - ИФ) не видим. Спрос на наличные вырос, потому что мы знаем, что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой безналом. Так или иначе, в такие ситуации мы с вами все иногда попадаем. В этом функция наличных состоит, чтобы можно было заплатить в любой ситуации человеку и не остаться без покупки. Поэтому обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться. И мы пока не видим замедления именно в безналичных оплатах", - сказала Бакина.

"Мы продолжаем мониторить ситуацию. Мы здесь находимся в кооперации с нашим другим блоком, кто как раз занимается наличным денежным обращением. Поэтому пока говорить о каком-то устойчивом тренде, что мы в интернете видели публикации, там и на данные ОФД платформы были ссылки, но пока говорить о тренде преждевременно", - добавила она.

Доля альтернативных методов оплаты в общем объеме безналичных платежей в I квартале увеличилась на 0,8 п.п. за квартал и составила 14,9%. Растет использование QR-кодов, оплаты по биометрии и иных альтернативных платежных инструментов при одновременном снижении использования платежных карт, сказано в докладе.

Число платежей, совершенных с использованием платежных приложений (т.е. смартфоном с NFC) в I квартале увеличилось на 5% - до 1,7 млрд ед., их объем вырос на 19% - до 1,3 трлн руб. по сравнению с IV кварталом 2025 года. Доля пяти крупнейших поставщиков платежных приложений снизилась за год на 1 п.п. в пользу других участников рынка.

Количество операций по картам в I квартале снизилось на 13% - до 15,6 млрд ед., их объем сократился на 19% - до 32,6 трлн руб. по сравнению с IV кварталом 2025 года.

Доля карточных платежей за год снизилась на 7 п.п. по количеству и 4 п.п. по объему относительно I квартала 2025 года.