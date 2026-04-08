Индекс Мосбиржи опустился к 2765 пунктам на нефтяных бумагах из-за упавшей нефти

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду снизился по индексам на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $95 за баррель) на новостях о временном перемирии США и Ирана, откат сдержали выросшие акции металлургов и компаний других секторов на фоне роста металлов и внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи опустился до 2765 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2765,06 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1112,4 пункта (-0,6%); лидировали в откате акции "Роснефти" (-5,2%), "Татнефти" (-4,4%), выросли акции "Полюса" (+2,3%), "ВК" (+2,1%) и "Аэрофлота" (+1,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 апреля, составил 78,3043 руб. (-44,53 копейки).

Подешевели также акции "Фосагро" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-3,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,8%), "Газпрома" (-2,5%), "Совкомфлота" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Русала" (-1,8%), "АЛРОСА" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Интер РАО" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,2%), "Северстали" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги АФК "Система" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,1%).

В ночь на среду президент США Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить удары по Ирану на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива. "С учетом согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива я согласен приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели", - написал Трамп в Truth Social. Он отметил, что удары приостановит и Иран. "Это будет двустороннее перемирие", - подчеркнул президент США.

Также Трамп заявил, что все цели военной операции против Ирана достигнуты. "Мы уже выполнили и даже перевыполнили все поставленные военные задачи", - написал он в соцсети Truth Social, объясняя, почему согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Трамп сообщил, что получил от Ирана предложение по сделке и готов к дальнейшим переговорам. "Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров", - написал Трамп. По его мнению, двухнедельный срок, отведенный на временное прекращение огня, позволит окончательно согласовать все пункты.

Израиль поддерживает достигнутое между США и Ираном двухнедельное соглашение о прекращении огня при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Администрация президента США готовится к переговорам по Ирану, в которых, вероятно, примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил телеканал CNN.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что в обозримой перспективе у американских представителей появится больше времени для продолжения переговорного процесса на украинском треке. "Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем. И мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента (США Дональда) Трампа на украинском треке", - сказал Песков журналистам в среду. Он отметил, что в настоящее время американские переговорщики заняты иранскими делами.

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи потерял более 1% на новостях о перемирии между США, Израилем и Ираном на две недели. Помимо нефтяных бумаг негативную динамику показали также акции "Фосагро" и "Русала" - бенефициаров перекрытия Ормузского пролива, поскольку это привело к наиболее широкому разрыву цепочек поставок в сфере производства удобрений со времени кризиса 2022 года и повысило риски существенного снижения глобального выпуска алюминия. Снижение котировок нельзя назвать радикальным, в том числе среди нефтяников, во многом потому, что предшествующий рост был умеренным на фоне геополитических рисков и санкционного давления, ухудшающего качество денежных потоков.

В любом случае риторика о восстановлении судоходства через пролив еще должна найти фактическое подтверждение, считает эксперт. Прогноз средней цены на нефть во втором квартале остается высоким - $95 за баррель. На фоне снижения непосредственных геополитических рисков в моменте наблюдалось повышение склонности к риску. Золото локально превышало $4850 за унцию, цены на медь выросли до 3-недельного максимума, отметил Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, рынок акций испытал просадку на фоне резкого снижения мировых цен на нефть, индекс МосБиржи в момент падал к зоне поддержки 2750 пунктов. Хуже рынка закономерно выглядели акции нефтегазовых компаний и "Фосагро", а фаворитами у покупателей выступили бумаги металлургов, представителей IT, электроэнергетики, а также "Аэрофлота".

США согласились остановить удары по Ирану на две недели с тем условием, что Тегеран немедленно снимет блокаду с Ормузского пролива. Мирные переговоры стран состоятся в эту пятницу в Исламабаде. На новостях нефть Brent падала в район $90 за баррель, после чего отскочила к $95 за баррель. В то же время хороший рост показали золото, серебро, металлы платиновой группы. Это связано со спадом спроса на доллар как валюту-убежище (потери DXY больше 1%) и со снижением опасений разгона глобальной инфляции и повышения процентных ставок, считает эксперт.

Мощный подъем продемонстрировали азиатские и европейские фондовые биржи - для первых велико логистическое значение Ормузского пролива, для западных рынков перемирие и охлаждение цен на энергоносители прежде всего означают сокращение проинфляционных рисков. Тем не менее делать далеко идущие выводы рано: переговоры могут зайти в тупик из-за некоторых принципиальных разногласий, а двухмесячный срок, в течение которого Трамп может проводить военную кампанию без одобрения Конгресса, истечет только к концу апреля.

На дальнейшей динамике рынка могут сказаться свежие данные Росстата по инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 9 апреля - колебания в коридоре 2700-2800 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел, отыгрывая упавшие цены на энергоносители и возможное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Акции "Аэрофлота" выросли в рамках коррекции от недавних минимумов в надежде на восстановление полетов на Ближний Восток. Помимо акций нефтегазовых компаний снизились бумаги производителей удобрений на фоне надежд на урегулирование ближневосточного кризиса. Лидировали в откате акции "Роснефти", которая является одним из основных бенефициаров увеличения поставок российской нефти в Азиатский регион - если поступления "черного золота" с Ближнего Востока восстановятся, спрос на российскую нефть в Индии и Китае сократится. Кроме того, могут быть вновь ужесточены американские санкции в отношении нефти из РФ, в частности, возможна отмена предоставленных ранее Индии послаблений, считает аналитик.

Западные фондовые площадки растут, при этом стоит учитывать, что многие активы в среду сформировали "гэпы", для закрытия которых им понадобится скорректироваться в обратных направлениях, возможно, уже в ближайшие дни. Ситуация на Ближнем Востоке при этом остается неопределенной. Индексы МосБиржи и РТС на фоне продаж в нефтегазовых акциях ощущают краткосрочную слабость, но среднесрочный эффект от разрешения иранского конфликта может быть умеренно позитивен для настроений в РФ ввиду снижения инфляционных рисков и возможного возобновления мирных переговоров по Украине, полагает Кожухова.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Игоря Соколова, дальнейшего сильного падения нефти не ожидается, поскольку для налаживания мировых логистических цепочек потребуются месяцы, а часть нефтегазовых мощностей на Ближнем Востоке выведена из строя. Вряд ли нефть Brent уйдет ниже $80 за баррель по крайней мере до середины лета, а это было бы очень комфортным уровнем для России, если бы не атаки на российскую экспортную инфраструктуру, считает аналитик.

Снижение рисков на Ближнем Востоке может дать вторую жизнь золоту. Были предположения, что в период острого кризиса Иран использовал золото для финансирования свих расходов. Скорее всего, после иранского кризиса мировые центробанки усилят закупку золота в резервы, снижая в них долю доллара. Риском покупки золота является очень высокая вероятность укрепления рубля, полагает представитель Соколов.

В Азии в среду наблюдалась уверенная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 5,4%, австралийский индекс ASX Australia - на 2,7%, южнокорейский Kospi - на 6,9%, китайский Shanghai Composite - на 2,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,1%), растут Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 2-5,1%) и США (индексы акций к 19:00 МСК выросли на 2,4-2,9% во главе с Nasdaq) в ожидании переговоров США и Ирана относительно условий завершения конфликта.

Лидерами роста выступают компании, связанные с производством чипов и сферой искусственного интеллекта, которые имеют значительные энергетические потребности. При этом дешевеют бумаги представителей нефтедобывающей отрасли и судоходства.

На нефтяном рынке вечером в среду цены отыграли часть понесенных потерь, но остаются в ощутимом "минусе" на новостях о временном двустороннем перемирии между США и Ираном. Так, в течение дня фьючерс на Brent падал до $90,4 за баррель, а вечером отскочил к $95.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени в среду составила $94,62 за баррель (-13,4% и -0,5% во вторник), майская цена фьючерса на WTI - $94,85 за баррель (-16% и +0,5% накануне).

Цены на нефть падают рекордными за шесть лет темпами.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи, опубликованном от имени Совбеза.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,08 млн баррелей, резервы бензина сократились на 1,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,14 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 700 тыс. баррелей, сокращение резервов бензина и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей и 1,5 млн баррелей соответственно, по данным Trading Economics.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 24 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду упали акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (-16,3% и -18,1% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-15,9% и -12,1% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-15,3% и -16,1% "префы"), ПАО "РКК "Энергия" (-8%), "Русснефти" (-6,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-5,7%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,9%), "Башнефти" (-3,8% и -2,8% "префы").

Выросли бумаги ПАО "Камчатскэнерго" (+8% и +4,3% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6%), ПАО "Южуралникель" (+4,8%), ПАО "ЭсЭфАй" (+3,7%), "Эталона" (+2,7%), "СПБ биржи" (+2,6%), ПАО "Бурятзолото" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 74,23 млрд рублей (из них 11 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 7,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,44 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).