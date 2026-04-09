Поиск

ЦБ РФ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сохраняет сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), с мартовского заседания прошло не так много времени для его изменения, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии ЦБ с бизнесом и властями в четверг.

"У нас с момента мартовского заседания прошло еще не так много времени, по итогам мартовского заседания мы сказали, что будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставок на ближайших заседаниях. Пока прошло слишком мало времени, и мы получили слишком мало информации, чтобы как-то менять этот сигнал", - сказал Тремасов.

ЦБ на предыдущих заседаниях выбирал между сохранением ставки и продолжением цикла ее снижения. "Я думаю, что набор этих альтернатив будет и в ходе апрельского раунда", - добавил советник председателя ЦБ.

До заседания совета директоров ЦБ 24 апреля выйдет ряд важных макроэкономических данных, отметил Тремасов.

"Завтра будет важная статистика и полные цифры по инфляции за март. Вот это будет очень важная цифра для принятия решения. Будут обновлённые квартальные данные по ВВП. До заседания совета директоров в апреле мы получим ещё результаты апрельского опроса предприятий, в том числе результаты квартальных опросов, касающихся и загруженных мощностей, инвестиций, и состояния рынка труда. На самом деле, мы получим ещё много новой информации", - сказал он.

Как сообщил ранее в четверг Тремасов, Центробанк РФ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле.

Устойчивые параметры инфляции остаются в диапазоне 4-5%, сказал он.

В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. При этом он подчеркнул, что на заседании совета директоров ЦБ в марте звучали мнения, что устойчивая инфляция даже ближе к 4%.

"Само правило (бюджетное - ИФ) остаётся, поэтому сильного влияния цен на нефть на валютный курс быть не должно", - отметил Тремасов.

Он указал на другую сторону вопроса - влияния ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику. Рост цен на нефть, на удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах.

"Совершенно очевидно в будущем это то, что может повысить инфляционное давление и у нас", - сказал он. Участники дискуссии по ключевой ставке в марте пришли к выводу, что события на Ближнем Востоке несут для России дополнительные проинфляционные риски.

Масштаб этих рисков будет оцениваться на апрельском заседании совета директоров по ставке, добавил советник главы ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 5,95%

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

