RBI продолжает работать над продажей бизнеса в России

В австрийской группе назвали эти усилия сизифовым трудом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает работать над продажей бизнеса в России, заявил глава набсовета группы Эрвин Хамеседер на годовом собрании акционеров.

"RBI продолжает работать над продажей российского бизнеса. Учитывая сложность ситуации, это сизифов труд", - сказал он.

Он напомнил, что ограничения на наращивание бизнеса в России остаются в силе, кредитование практически полностью остановлено.

Основным активом австрийской RBI в России является Райффайзенбанк. На результат российского банка в 2025 году повлияло списание средств по искам "Распериа трейдинг лимитед", отметил глава набсовета RBI.

Райффайзенбанк по итогам 2025 года занимал 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".