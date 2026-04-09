Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основной сессии торгов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent отскочил к $97 за баррель), снижения металлов и сомнений в дальнейшем смягчении монетарной политики ЦБ РФ. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2763,02 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1111,58 пункта (-0,1%). Лидируют в снижении акции "ММК" (-1,8%), "Полюса" (-1,6%), "Северстали" (-0,8%), но подросли бумаги "Русала" (+0,9%), "Роснефти" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 апреля, составляет 78,3043 руб. (-44,53 копейки).

