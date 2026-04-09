Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню вслед за ростом цен на нефть

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - На открытии торгов четверга на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню на фоне роста цен на нефть.

За первую минуту торгов юань подешевел на 5,25 копейки до 11,4025 рубля. При этом юань оказался на 5,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Пространство для укрепления рубля к юаню сохраняется на горизонте до конца текущего месяца, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. Диапазон 11-11,5 рублей за юань, по мнению эксперта, останется актуальным в ближайшее время.

"Ухудшение ситуации на рынке энергоносителей выступает скорее стабилизирующим фактором. При этом баланс спроса и предложения, который в апреле будет смещен в сторону предложения будет способствовать дальнейшим попыткам роста рубля, - пишет Зварич. - Здесь отмечаем слабый спрос на валюту как со стороны импортеров, так и со стороны инвесторов. При этом объем предложения валюты в апреле вновь может вырасти. Скажутся более высокие цены на нефть и повышенные отчисления в бюджет - по нашим оценкам, объем налогов со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле может вырасти в 1,3 раза относительно марта за счет выплаты НДД. В такой ситуации до конца месяца сохраняется пространство для укрепления национальной валюты, в результате чего видим риски отката юаня к нижней границе данного коридора".

Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе в апреле, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "ЦБ долгое время снижал ключевую ставку. На апрельском заседании ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки, могут звучать предложения и о паузе", - сказал он на коммуникационной сессии в четверг.

По словам Тремасова, на решение ЦБ будут влиять в том числе данные по инфляции за март, которые представит Росстат 10 апреля. Также он отметил, что проинфляционным риском стала ситуация на Ближнем Востоке.

Устойчивые параметры инфляции остаются в диапазоне 4-5%, добавил он.

В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. При этом Тремасов подчеркнул, что на заседании совета директоров ЦБ в марте звучали мнения, что устойчивая инфляция даже ближе к 4%.

"Само правило (бюджетное - ИФ) остается, поэтому сильного влияния цен на нефть на валютный курс быть не должно", - отметил Тремасов. Он указал на другую сторону вопроса - влияния ситуации на Ближнем Востоке на российскую экономику. Рост цен на нефть, на удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах. "Совершенно очевидно в будущем - это то, что может повысить инфляционное давление и у нас", - сказал он. Участники дискуссии по ключевой ставке в марте пришли к выводу, что события на Ближнем Востоке несут для России дополнительные проинфляционные риски. Масштаб этих рисков будут оцениваться на апрельском заседании совета директоров по ставке, добавил советник главы ЦБ.

Инфляция в России с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 6 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%. Исходя из недельных данных за март и начало апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 6 апреля составила 5,95% после 5,86% на 30 марта (и 5,91% на конец февраля). Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 10 апреля.

В феврале ЦБ в свой прогноз на 2026 год (4,5-5,5%) закладывал уровень годовой инфляции на конец марта на уровне 6,3%, поэтому, несмотря на некоторое ускорение, годовая инфляция пока идет несколько ниже графика ЦБ.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 6 апреля на уровне 5,95%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Цены на нефть умеренно повышаются в четверг, частично восстанавливая потери, понесенные накануне на новостях об объявлении США и Ираном двухнедельного перемирия для проведения переговоров.

К 10:05 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,68%, до $97,28 за баррель. В среду контракт подешевел на 13,29%, до $94,75 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3,21%, до $97,43 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 16,41%, до $94,41 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сомнения в устойчивости режима прекращения огня, а также в реальности перспективы скорого восстановления поставок нефти через Ормузский пролив. На фоне противоречивых заявлений сторон ближневосточного конфликта перспективы возобновления судоходства по этому маршруту остаются неясными.