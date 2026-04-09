РФ в I квартале сохранила экспорт свинины на прошлогоднем уровне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала более 70 тыс. тонн свинины, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

Почти половина поставок пришлась на Белоруссию - 34,1 тыс. тонн, что на 13,6% больше, чем годом ранее.

В Китай экспортировано 24,6 тыс. тонн свиноводческой продукции, это почти в два раза превышает поставки за аналогичный период прошлого года (около 12,9 тыс. тонн). В частности, Китай увеличил закупки свинины почти в 1,7 раза до 11,1 тыс. тонн, свиных субпродуктов - в 2,2 раза, до 13,5 тыс. тонн.

Россельхознадзор также сообщил, что экспорт пищевых субпродуктов мелкого и крупного рогатого скота, свиней составил свыше 24,2 тыс. тонн, что на 21,6% больше, чем годом ранее (более 19,9 тыс. тонн).

Экспорт говядины составил почти 6,3 тыс. тонн. Основными покупателями стали Китай (3,2 тыс. тонн) и Саудовская Аравия (свыше 1 тыс. тонн).

Мяса и пищевых субпродуктов птицы было отгружено более 73,9 тыс. тонн. Главный импортер - Китай, куда отправлено почти 22,1 тыс. тонн. В Казахстан экспортировано более 11,2 тыс. тонн, в Саудовскую Аравию - свыше 8,6 тыс. тонн. Кроме того, существенно нарастили закупки Гана (до 4,6 тыс. тонн), Бенин (до 2,8 тыс. тонн), Таджикистан (до 2,7 тыс. тонн), Либерия (до 1,8 тыс. тонн), Конго (до 1,7 тыс. тонн).

Готовой мясной продукции направлено за рубеж 19,5 тыс. тонн. Наибольший объем был закуплен Казахстаном - 10,5 тыс. тонн.

В целом экспорт мяса и мясопродуктов из РФ составил 200 тыс. тонн.