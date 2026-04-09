Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 0,5% в пересчете на годовые темпы, по окончательным данным Министерства торговли страны.

Ранее сообщалось о повышении на 0,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра показателя.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в октябре-декабре повысились на 1,9%, а не на 2%, как было объявлено ранее. Госрасходы сократились на 5,6% (ранее сообщалось о падении на 5,8%).

Рост инвестиций компаний в основные активы составил 1,5% (вместо 1,6%). Капвложения в жилищном секторе уменьшились на 1,7% (0,5%), в оборудование - выросли на 4,3% (3,9%), в интеллектуальную собственность - подскочили на 5,4% (5,7%).

Экспорт упал на 3,2%, что стало максимальным снижением со второго квартала 2023 года. Импорт снизился на 1%.

Темпы подъема индекса потребительских цен PCE в четвертом квартале ускорились до 2,9% с 2,8% в предыдущие три месяца.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, вырос на 2,7%, как и сообщалось ранее (в третьем квартале - на 2,9%).

За весь 2025 год американская экономика увеличилась на 2,1% после повышения на 2,8% по итогам предыдущего года.