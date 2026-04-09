Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Банки с 1 июля будут между собой обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков (ИНН) клиентов при проведении переводов физлиц и юрлиц через Систему быстрых платежей (СБП) для борьбы с мошенничеством, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

"В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН", - сказал руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков в ходе "Антифродума".

"Для граждан ничего не изменится. Банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой через инфраструктуру НСПК. Это станет еще одним инструментом по борьбе с фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платежной системе "Мир"", - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе НСПК.

ИНН - это 12-значный номер, он присваивается один раз, используется на всей территории РФ и не меняется, даже если налогоплательщик меняет место жительства, фамилию и другие паспортные данные.

НСПК обеспечивает обработку операций по картам "Мир" и картам международных платежных систем, а также совместно с Банком России развивает Систему быстрых платежей. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.