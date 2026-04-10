ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Банк РМП", говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ РФ принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 ФЗ "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что Банк РМП "не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры".

Кроме того, Банк РМП нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечается в сообщении.

"Банк РМП (АО) не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц", - заявили в ЦБ. Там добавили, что ранее регулятор выявлял в деятельности Банка РМП "сделки, имевшие признаки вывода активов". "Информация о них направлялась в правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе.

"Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов", - отметили в ЦБ.

Руководство и собственники Банка РМП не предпринимали действенных мер, чтобы пресечь его вовлечение в проведение подозрительных операций, говорится в сообщении.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк РМП по итогам 2025 года занимает 272-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

