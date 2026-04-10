АБР ожидает роста ВВП развивающихся стран Азии на 5,1% в 2026-2027 гг.

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост ВВП развивающихся стран Азии на 5,1% в 2026-2027 гг.

Это будет означать замедление по сравнению с подъемом на 5,4% в прошлом году, что обусловлено конфликтом на Ближнем Востоке и сохраняющейся неопределенностью в торговых отношениях, говорится в сообщении банка.

Также ожидается, что инфляция в этом году будет составлять 3,6%, а в следующем году - 3,4% по сравнению с 3% в 2025 году.

"Прогнозы основаны на предположениях, которые были сделаны 10 марта в условиях исключительно высокой неопределенности, предполагающих сценарий ранней стабилизации конфликта на Ближнем Востоке. С тех пор появились данные, которые указывают на повышение вероятности более продолжительных потрясений", - говорится в отчете АБР.

Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на экономическую активность по нескольким направлениям, включая усиление ценового давления, сбои в судоходстве и финансовую волатильность, полагают аналитики.

Они прогнозируют рост ВВП Китая в 2026 году на 4,6%, в 2027 году - на 4,5%. Инфляция в стране ожидается на уровне 0,6% и 1% соответственно.

Экономика Индии увеличится в этом году на 6,9%, в следующем году - на 7,3%. Потребительские цены поднимутся на 4,5% и 4% соответственно, прогнозируют эксперты.

В АБР ожидают, что ВВП Индонезии увеличится на 5,2% в 2026-2027 гг, инфляция - на 2,5%.

"Затяжной конфликт на Ближнем Востоке представляет собой самый большой риск для перспектив региона, поскольку он может привести к сохранению высоких цен на энергоносители и продукты питания, а также к ужесточению финансовых условий, - заявил главный экономист АБР Альберт Парк. - В условиях возобновившейся неопределенности в торговой политике, создающей дополнительные риски, крайне важно, чтобы правительства проводили разумную макроэкономическую политику для поддержания роста и сдерживания инфляции, а также принимали целенаправленные меры поддержки для защиты уязвимых домохозяйств".

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 69 стран, 50 из которых расположены в азиатском регионе. К развивающимся странам Азии банк относит 46 из них.