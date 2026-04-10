Поиск

Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне повышающейся нефти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне подрастающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,278 руб. (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,05 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль может продолжить укрепление к юаню на торгах в пятницу с возможными попытками перехода валютной пары к коррекционному восстановлению ближе к концу сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Динамика торговой сессии четверга говорит о полноценном закреплении китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и сигнализирует о возможном продолжении снижения, полагает эксперт.

Поддержку данной тенденции оказывает низкий спрос на валюту со стороны импортеров ввиду слабой внутренней экономической активности и, как следствие, ограниченности импорта.

При этом, указывает Зварич, в апреле экспортеры могут предложить повышенный объем валюты на рынке как за счет улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках, так и за счет повышенных отчислений в бюджет, включающих НДД - объем налоговых выплат со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле относительно марта, по оценкам ПСБ, вырастет в 1,3 раза.

"На таком фоне в рамках апреля видим возможности для отступления юаня к нижней границе данного коридора. При этом в пятницу волна снижения в паре юань/рубль, скорее всего, продолжится, однако ближе к концу сессии не исключаем попыток перехода пары к коррекционному восстановлению на фоне закрытия коротких позиций в китайской валюте в преддверии выходных", - пишет аналитик банка в материале.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени увеличилась на 1,42%, до $97,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,37%, до $99,14 за баррель.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает Reuters.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.

Китай Московская биржа Brent WTI Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1544 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 114 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8963 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов