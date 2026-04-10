Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне повышающейся нефти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль укрепляется на фоне подрастающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,278 руб. (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,05 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль может продолжить укрепление к юаню на торгах в пятницу с возможными попытками перехода валютной пары к коррекционному восстановлению ближе к концу сессии, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Динамика торговой сессии четверга говорит о полноценном закреплении китайской валюты в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и сигнализирует о возможном продолжении снижения, полагает эксперт.

Поддержку данной тенденции оказывает низкий спрос на валюту со стороны импортеров ввиду слабой внутренней экономической активности и, как следствие, ограниченности импорта.

При этом, указывает Зварич, в апреле экспортеры могут предложить повышенный объем валюты на рынке как за счет улучшения условий для сбыта продукции на внешних рынках, так и за счет повышенных отчислений в бюджет, включающих НДД - объем налоговых выплат со стороны крупных нефтегазовых компаний в апреле относительно марта, по оценкам ПСБ, вырастет в 1,3 раза.

"На таком фоне в рамках апреля видим возможности для отступления юаня к нижней границе данного коридора. При этом в пятницу волна снижения в паре юань/рубль, скорее всего, продолжится, однако ближе к концу сессии не исключаем попыток перехода пары к коррекционному восстановлению на фоне закрытия коротких позиций в китайской валюте в преддверии выходных", - пишет аналитик банка в материале.

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно повышаются утром в пятницу, в центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени увеличилась на 1,42%, до $97,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 1,37%, до $99,14 за баррель.

По итогам недели контракты на обе марки нефти могут подешеветь более чем на 10%, продемонстрировав самое сильное падение за одну отдельно взятую неделю с июня 2025 года, отмечает Reuters.

Сообщения о достижении Вашингтоном и Тегераном соглашения о двухнедельном перемирии для проведения переговоров вызвали обвал котировок нефти в среду, однако впоследствии цены частично восстановились на фоне сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп вечером в четверг заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут добиться соглашения по урегулированию конфликта. При этом Трамп пригрозил, что если Иран не заключит соглашение, то его ждут "очень болезненные" последствия.