Трамп заявил, что США и Иран уже вскоре могут достигнуть соглашения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут достигнуть соглашения по урегулированию конфликта.

"Трамп в четверг сказал телеканалу: он настроен очень оптимистично в отношении того, что мирное соглашение с Ираном находится в пределах досягаемости, в то время как делегация дипломатов во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом готовится отбыть в Пакистан на переговоры с высокими ставками, с целью завершить шестинедельный конфликт", - передает NBC.

"Иранское руководство говорит совсем иначе на встречах, чем со СМИ. Тогда они намного более благоразумные. Они соглашаются со всем, с чем им надо соглашаться. Помните, они побеждены. У них нет военных", - утверждал Трамп в телефонном интервью телеканалу.

При этом американский президент пригрозил, что, если Иран не заключит соглашение, то тогда последуют "очень болезненные" последствия.

В то же время Трамп подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что он попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность израильских операций в Ливане.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.