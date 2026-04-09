Трамп заявил, что США и Иран уже вскоре могут достигнуть соглашения

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что Вашингтон и Тегеран уже в скором будущем могут достигнуть соглашения по урегулированию конфликта.

"Трамп в четверг сказал телеканалу: он настроен очень оптимистично в отношении того, что мирное соглашение с Ираном находится в пределах досягаемости, в то время как делегация дипломатов во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом готовится отбыть в Пакистан на переговоры с высокими ставками, с целью завершить шестинедельный конфликт", - передает NBC.

"Иранское руководство говорит совсем иначе на встречах, чем со СМИ. Тогда они намного более благоразумные. Они соглашаются со всем, с чем им надо соглашаться. Помните, они побеждены. У них нет военных", - утверждал Трамп в телефонном интервью телеканалу.

При этом американский президент пригрозил, что, если Иран не заключит соглашение, то тогда последуют "очень болезненные" последствия.

В то же время Трамп подтвердил ранее появлявшуюся информацию, что он попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность израильских операций в Ливане.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1531 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов