Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу умеренно подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, дорожающих металлов и нефти (фьючерс на Brent превысил $97 за баррель) из-за сомнений относительно устойчивости режима прекращения огня на Ближнем Востоке и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2741,02 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1109,35 пункта (+0,3%). Лидерами роста выступили акции "ММК" (+1%), "Русала" (+1%), "НЛМК" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 апреля, составляет 77,8366 руб. (-46,77 копейки).

Новость дополняется