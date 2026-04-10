Сальдо торгового баланса РФ за январь-февраль снизилось на треть, до $14,1 млрд

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-феврале 2026 года снизилось по сравнению с январем-февралем 2025 года на 32,9% и составило $14,1 млрд (против $21,0 млрд годом ранее).

Согласно опубликованным в пятницу данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе-феврале 2026 года сократился в годовом выражении на 9% - до $56,7 млрд (с $62,2 млрд в январе-феврале 2025 года), импорт в РФ вырос на 3,5%, до $42,6 млрд (с $41,2 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-феврале 2026 года составил $99,3 млрд, по сравнению с январем-февралем 2025 года он снизился на 4%.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-февраль 2026 года составил $7,7 млрд (снижение на 22,6%), в Азию - $45,1 млрд (снижение на 3,6%), в Африку - $2,6 млрд (снижение на 26,6%), в Америку - $1,3 млрд (падение на 30,7%).

Импорт в РФ из Европы за январь-февраль 2026 года составил $10,4 млрд (рост на 7,3%), из Азии - $29,1 млрд (рост на 1,9%), из Африки - $0,7 млрд (рост на 0,6%), из Америки - $2,4 млрд (рост на 8,4%).

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-февраль 2026 года составил $28,5 млрд (снижение на на 23,2%), металлов и изделий из них - $11,9 млрд (рост на 31,7%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $6,4 млрд (рост на 5,7%), продукции химической промышленности - $5,0 млрд, (рост на 6,8%), машин, оборудования, транспортных средств и других товаров - $2,8 млрд (снижение на 17,2%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий - $1,4 млрд (на 7,2% меньше).

Импорт в РФ за январь-февраль 2026 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $20,7 млрд (рост на 2,8%), продукции химической промышленности - $8,4 млрд (рост на 4,0%), продовольственных товаров и сельхозсырья - $6,5 млрд (рост на 9,5%), текстиля, текстильных изделий и обуви - $3,2 млрд (рост на 4,7%), металлов и изделий из них - $2,6 млрд (снижение на 2,1%).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из РФ в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279,0 млрд.