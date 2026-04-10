Количество созданных в РФ за I квартал компаний сократилось на 27% год к году

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в первом квартале 2026 года составило 33,4 тыс., что на 26,8% меньше, чем в первом квартале 2025 года (45,6 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в первом квартале 2026 года составило 6,4 тыс., что на 1,1% меньше, чем в первом квартале 2025 года (6,3 тыс.).

В том числе количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в первом квартале 2026 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2025 года на 10,5% - до 1 231 компании.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года снизилось на 16,7%, до 47,3 тыс. с 56,8 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в первом квартале 2026 года компаний как недействующие были исключены 20% (9,3 тыс., снижение к прошлогоднему показателю на 6,9%), в связи с недостоверными сведениями - 46% (21,8 тыс., снижение на 20,8%).

Из ЕГРЮЛ по упрощенному порядку исключения субъектов малого и среднего предпринимательства на основании заявления его учредителей в первом квартале 2026 года были удалено 15,2 тыс. юрлиц, что в 2,2 раза больше, чем в первом квартале 2025 года (6,9 тыс.) Это 32,3% юрлиц, исключенных из госреестра решением ФНС.

Еще в первом квартале 2026 года были исключены из ЕГРЮЛ 855 компаний (1,8% исключенных из госреестра решением ФНС), отнесенных ЦБ РФ к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций, что в 14 раз меньше, чем в первом квартале 2025 года (12,3 тыс.).

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в первом квартале 2026 года уменьшилось на 13,2%, до 1 284. Также сократилось количество компаний, созданных в результате реорганизации: за первые три месяца 2026 года таким образом было зарегистрировано 309 компаний, что на 37,1% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (491).

По всем основаниям в первом квартале 2025 года прекращена деятельность 54,8 тыс. компаний, что на 15,1% меньше, чем в первом квартале 2025 года (64,6 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом квартале 2026 года уменьшилось на 0,8% - до 2,538 млн с 2,559 млн (на 1 апреля 2026 года снижение г/г на 2,6%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом квартале 2025 года также уменьшилось на 0,8%, до 3,139 млн.

Как следует из данных на сайте ФНС, общее количество субъектов МСП за три месяца 2026 года выросло на 111,9 тыс., или на 1,6%, до 6 млн 947,4 тыс. (рост к началу апреля г/г на 3,6%).

В том числе количество юрлиц, отнесенных к категории МСП, увеличилось на 7,0 тыс., или на 0,3%, до 2 млн 203,4 тыс. (сокращение г/г на 3,5%), а число индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло на 104,8 тыс., или на 2,3%, до 4 млн 744,0 тыс. (рост г/г на 7,2%).

В результате доля субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели (ИП), в общем количестве субъектов МСП за первый квартал 2026 года увеличилась до 68,3% с 67,9%, в начале второго квартала 2025 года она составляла 66,0%.

РФ ФНС
