Доходность размещения ФНБ в валюте и золоте в 2025 г. составила 0,21% годовых

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, за 2025 год составила 0,21% годовых, с момента создания фонда - 0,95% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ.

В 2024 году она также составляла 0,21% (с момента создания - 0,99%), в 2023 году была на уровне 0,14% и 1,04% годовых соответственно, в 2022 году - минус 0,05% (плюс 1,1% годовых), в 2021 году - минус 0,05% годовых (плюс 1,18% годовых), в 2020 году - 1,02% годовых (1,28% годовых).

Доходность, выраженная в рублях, составила 0,17% годовых (11,93% годовых с момента создания фонда) по сравнению с 0,37% годовых (12,64% годовых с момента создания фонда) в 2024 году. В 2023 году она была на уровне 8,44% годовых (13,39% годовых с момента создания фонда), в 2022 году она составляла отрицательную величину - минус 6,03% годовых (со времени создания фонда - 13,73%), в 2021 году - минус 2,98% годовых (15,12% годовых с момента создания фонда). В 2020 году она была на уровне 26,08% годовых и 16,51% годовых со времени создания фонда.

Доходность размещения средств ФНБ на счете в китайских юанях в Банке России (в валюте счета) в 2025 году вновь составила 0,35% годовых.

Всего в 2025 году в федеральный бюджет поступили доходы от размещения ФНБ в разрешенные финактивы на сумму 653,273 млрд рублей. В 2024 году они были на уровне 484,704 млрд рублей. В 2023 году эта сумма составляла 358,347 млрд рублей, что почти в семь раз больше поступлений за 2022 год - 52,344 млрд рублей (за 2021 год - 257,293 млрд рублей, за 2020 год - 345,337 млрд рублей).

При этом 60% всех доходов составили дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка - 393,465 млрд рублей. Проценты по валютным счетам в Банке России составили 7,458 млрд рублей. Доходы от вложений в иные финансовые активы, включая дивиденды Сбербанка, составили 645,815 млрд рублей.

