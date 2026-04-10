Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в 2025 году на уровне 1%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Росстат подтвердил оценку роста ВВП в 2025 году на уровне 1% (была опубликована в феврале). В сообщении ведомства дана вторая оценка ВВП за 2025 год и актуализированы квартальные данные за 2025 год.

Росстат также опубликовал первую оценку динамики ВВП в IV квартале 2025 года - рост также на 1% к IV кварталу 2024 года.

Одновременно немного пересмотрена поквартальная динамика в I-III кварталах 2025 года. В I квартале 2025 года, по уточненным данным, ВВП России вырос на 1,3% в годовом выражении (было 1,4%), во II квартале 2025 года рост ВВП составил 1% (было 1,1%), в III квартале ВВП вырос на 0,8% в годовом выражении (было 0,6%).

Объем ВВП России за 2025 год составил в текущих ценах 214 трлн 261 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2025 год по отношению к среднегодовым ценам 2024 года составил 104,9%.

Минэкономразвития оценило снижение ВВП за январь-февраль 2026 года на уровне 1,8%. В феврале 2026 года, по оценке министерства, сокращение ВВП составило 1,5% в годовом сравнении после снижения на 2,1% в январе. "Динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором - в феврале 2026 года было на один рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года (в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года)", - отмечало Минэкономразвития в своем докладе.

Прогнозы экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, на 2026 год по росту ВВП разнятся от 0,4% до 1,8%, то есть никто не ожидает сокращения экономики. Консенсус-прогноз по динамике ВВП на 2026 год предполагает рост на 1,0% (также 1,0% по опросу месяц назад), что несколько ниже официального прогноза Минэкономразвития от сентября прошлого года (рост на 1,3%, но в апреле министерство уже анонсировало его понижение) и ровно посередине интервального прогноза ЦБ (0,5-1,5%) от февраля.

В 2027 году аналитики ожидают рост российской экономики на 1,7%, что значительно ниже ожиданий Минэкономразвития (рост на 2,8%) и попадает в февральский прогноз ЦБ (1,5-2,5%).