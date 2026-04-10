Услуги связи в РФ в марте подорожали на 1,99% г/г

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в марте увеличились на 1,99% по сравнению с тем же месяцем 2025 года, сообщает Росстат.

По сравнению с февралем 2026 года услуги связи в РФ подорожали на 0,35%.

В январе-марте тарифы на услуги связи увеличились на 1,85% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги почтовой связи в марте возросли по сравнению с мартом 2025 года на 20,93%, а по сравнению с февралем 2026 года - на 16,84%.

За январь-март рост стоимости услуг почтовой связи составил 10,02% по сравнению с тем же периодом 2025 года.