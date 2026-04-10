Индекс МосБиржи снизился на 0,3% до до 2725 пунктов и закрыл неделю в минусе

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций завершились смешанной динамикой основных индексов на фоне укрепления рубля, улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подорожавшей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $97 за баррель) из-за сомнений относительно устойчивости прекращения огня на Ближнем Востоке и возможности скорого восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Индекс МосБиржи на фоне укрепления официального курса рубля опустился в район 2725 пунктов, обновив минимум за 2 месяца.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,3% до 2725,39 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1115,41 пункта; лидерами снижения выступили котировки "Полюса" (-2,5%), "Татнефти" (-1,9%), "ФосАгро" (-1,7%), но подорожали бумаги ВТБ (+1,1%), "Русала" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 апреля, составил 76,9724 рубля (-86,42 копейки).

За неделю индекс МосБиржи снизился на 1,3%, индекс РТС вырос на 2,3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ на 2,76 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подешевели акции "Озона" (-0,3%, до 4318,5 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 70 рублей на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 26 мая. В пресс-службе Ozon пояснили, что общий размер текущей дивидендной выплаты составит около 15 млрд рублей.

Подорожали акции "МТС" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы").

Кремль сообщил в четверг, что президент Владимир Путин в связи с приближающимся православным праздником Пасхи принял решение объявить перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Кремль исходит из того, что украинская сторона последует примеру России.

Президент США Дональд Трамп заявил 10 апреля, что в течение суток узнает, можно ли достичь соглашения с Ираном. Он также отметил, что он вновь может применить военную силу в случае неудачи переговоров с Ираном.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил 9 апреля, что Иран выведет управление Ормузским проливом на новый уровень и потребует компенсацию за ущерб, причиненный во время боевых действий.

Трамп призвал Тегеран отказаться от планов сбора платы за проход судов через Ормузский пролив. "Есть данные, согласно которым Иран собирает плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Ирану не следует этим заниматься, а если он уже практикует подобное, то ему нужно немедленно остановиться", - написал он в Truth Social.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в связи с запросами Ливана начать прямые переговоры власти Израиля приняли решение пойти на такой шаг. По словам Нетаньяху, темой переговоров станет разоружение движения "Хезболла" и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном. По данным портала Axios, переговоры начнутся на следующей неделе. Первая встреча, как ожидается, пройдет в Вашингтоне при участии американской стороны.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, рынок акций провел невыразительные торги в пятницу и в целом за неделю понес умеренные потери - индекс МосБиржи сместился в нижнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов. Причинами стали откат нефтяных цен от локальных вершин, укрепление рубля, ускорение недельной и годовой инфляции в России, а также продолжающаяся пауза в переговорах по украинскому урегулированию. Пасхальное перемирие на 32 часа с 16:00 субботы, о котором договорились Москва и Киев, не особо воодушевило участников торгов.

Мировые фондовые площадки в конце недели подросли на надеждах на мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В выходные в Исламабаде намечены переговоры представителей США и Ирана, их результат во многом задаст дальнейший вектор для риск-активов.

Индекс МосБиржи на следующей неделе может опуститься к 2700 пунктам, в том числе из-за крепости рубля. От этого уровня покупатели с большой вероятностью смогут организовать отскок к 2750-2760 пунктам, опираясь даже на незначительный позитив, а вот для выхода к 2800 пунктам и выше понадобятся уже более убедительные драйверы, считает Смирнов.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, в первой половине уходящей недели индекс МосБиржи постепенно приближался к уровню 2800 пунктов в попытке восстановления после двухнедельного падения, однако после новостей о перемирии между США, Израилем и Ираном рынок акций столкнулся с коррекцией. Падение рынка в моменте было несильным, во многом потому, что после ралли в начале марта и последующей фиксации прибыли высокие цены на нефть слабо транслировались в динамику индекса МосБиржи. Во многом это было связано с наличием существенных геополитических рисков и санкционным давлением, обусловливающим по-прежнему высокий дисконт на российскую нефть из-за высоких ставок фрахта и прочих расходов, таких как страхование.

Несмотря на то, что реакция нефтяного рынка была сдержанной и цены на Brent остались на высоком уровне в районе $95-100 за баррель российский рынок перешел к снижению, поскольку для нефтяных компаний появился существенный момент неопределенности относительно денежных потоков. Кроме того, в конце марта рубль перешел к укреплению на фоне заморозки Минфином РФ операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила до 1 июля и повышенных нефтяных цен, что не играет на пользу экспортерам - не только нефтегазовым компаниям, но и другим бенефициарам эскалации на Ближнем Востоке, в частности, "Фосагро", считает эксперт.

Давление на рынок акций оказывает также замедление экономики и обсуждения дальнейшего направления бюджетной политики. Кроме того, наблюдаемая пауза в процессе мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса не способствует оптимизму инвесторов, хотя пасхальное перемирие можно считать сигналом к готовности сторон продолжать диалог, полагает Алексеев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на завершающейся неделе долларовый индекс РТС продолжал получать поддержку от более крепкого рубля, в то время как индекс МосБиржи обновил минимум с первой половины февраля, опустившись к 2725 пунктам в условиях отсутствия значимых "бычьих" драйверов движения. Рынок колебался вместе с сырьевыми ценами: нисходящая коррекция цен на энергоносители, в частности, оказывала давление на нефтегазовые акции, при этом привилегированные акции "Сургутнефтегаза" также ощущали негативное влияние сильного рубля. Новости о пасхальном перемирии между Россией и Украиной оказали сдержанное позитивное влияние на настроения.

Российский фондовый рынок на следующей неделе может перейти к ожиданиям подведения итогов заседания ЦБ 24 апреля, на которые будут влиять выходящие в эту пятницу, 10 апреля, данные по потребительской инфляции за март. Если у инвесторов появится надежда на смягчение тона регулятора (в частности, снижение ключевой ставки как минимум на 50 базисных пунктов), данный фактор может поддерживать покупки в акциях и постепенный рост индексов. Поводы для оптимизма также могут появиться в случае сигналов возобновления мирных переговоров по Украине. В остальном оказывать давление на настроения могут продажи в нефтегазовых акциях при дальнейшем снижении цен на энергоресурсы, а также крепкий рубль, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, нисходящий тренд по индексу МосБиржи остается в силе с технической целью движения в район 2700 пунктов. Инвесторы не желают рисковать с покупками акций, пока ставки по безрисковым вложениям позволяют получить двузначную (или около того) реальную доходность. Кроме того, есть опасения, что экономика РФ уходит в рецессию.

"Мы продолжаем склоняться к мысли, что ставка ЦБ на апрельском заседании будет снижена как минимум на 0,5 п.п. из-за необходимости стимулировать экономический рост, как на это указал глава государства, и в ожидании естественного уменьшения инфляции из-за укрепления рубля", - считает аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, мировые фондовые рынки в пятницу растут. Готовность Израиля к переговорам с Ливаном усиливает осторожные надежды на продолжение действия перемирия с Ираном и на открытие Ормузского пролива для торгового судоходства. Внимание инвесторов направлено на начало переговоров между делегациями США и Ирана в столице Пакистана Исламабаде. Долю оптимизма добавляет также объявленное на эти выходные пасхальное перемирие между Россией и Украиной.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2700 пунктов, где вероятна локальная стабилизация. Уровень сопротивления сохраняется в районе 2950 пунктов, считает Калачев.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 поднялся на 1,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), в Европе наблюдается консолидация (индексы FTSE, CAC 40, DAX изменяются в пределах 0,2%), в США динамика смешанная (индексы к 19:00 МСК изменились на 0,1-0,5%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли на 1% в годовом исчислении, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 1,3% в феврале. Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 1,2% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте увеличились на 0,5% год к году. Повышение было зафиксировано впервые за 3,5 года. Эксперты в среднем предполагали рост на 0,4%.

Банк Кореи оставил базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков. Регулятор сохранил ставку без изменения по итогам седьмого заседания подряд (с мая 2025 года). С октября 2024 года, когда начался цикл смягчения денежно-кредитной политики, ее значение было уменьшено в совокупности на 100 базисных пунктов.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 2,8% в годовом выражении, согласно окончательным данным Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция резко ускорилась по сравнению с февралем, когда она составила 2%. Мартовский показатель совпал как с предварительными данными, так и с прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте увеличились на 3,3% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,4% в феврале и совпала с оценками аналитиков, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics. Мартовская инфляция стала рекордной с мая 2024 года.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 47,6 пункта по сравнению с 53,3 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Апрельское значение индикатора стало минимальным за всю историю его подсчета. Аналитики ожидали снижения показателя до 52 пунктов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены растут, игроки ожидают развития событий на Ближнем Востоке.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 1,3% до $97,15 за баррель (+1,2% в четверг), майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,5% до $99,33 за баррель (+3,7% накануне).

С начала недели обе марки потеряли более 10% на новости о соглашении о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в пятницу подешевели бумаги ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-9,3% и -7,3% "префы"), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-6,1%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-5,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4,1% и -2,5% "префы"), ПАО "Евротранс" (-3,2%), "ИК Русс-Инвест" (-2,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (-2,7%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" (-1%) по МСФО за 2025 год составила 245,816 млрд руб. по сравнению с 479,45 млрд рублей в 2024 году, сообщается в отчете компании. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, предполагал чистую прибыль "Газпром нефти" по итогам 2025 года в размере 285 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпром нефти" в IV квартале 2025 года составила 11,97 млрд рублей по сравнению с 69,1 млрд рублей в III квартале того же года, консенсус-прогноз аналитиков предполагал получение компанией прибыли в последнем квартале 2025 года в размере 53 млрд рублей.

Подорожалили акции ПАО "ЭсЭфАй" (+11,7%, до 968,6 рубля), "Красноярскэнергосбыта" (+4,1% и +2,8% "префы").

Совет директоров инвестиционного холдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 8,02 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 15 мая. Годовое собрание акционеров пройдет 4 мая.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,56 млрд рублей (из них 5,66 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,3 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,62 млрд рублей на акции ВТБ).