Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне активно растущей нефти

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль укрепляется на фоне активно растущей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1625 руб. (-7,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,96 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль вернулся на максимумы, подчеркивает аналитик "БКС Экспресс" Михаил Зельцер. Причин резкого подорожания рубля и ослабления курсов инвалют, по мнению эксперта, несколько:

- Минфин приостановил операции на валютном рынке - объем покупки валюты на рынке сильно снизился, а спрос на валюту под импорт еще не восстановился.

- Дисконты российской нефти сокращаются. В страну поступает больше экспортной выручки за счет дорогих нефти и газа.

- В ЦБ не исключают монетарную паузу на фоне усиления инфляции. Из-за высоких ставок спрос на рублевые инструменты сохраняется повышенным.

- Ликвидность на валютном рынке есть - юаневые ставки после мартовских пиковых выше 40% уже упали ниже 1%.

"Влияние этих факторов может ощущаться до конца весны, повышенный экспорт и сниженный импорт могут и дальше поддерживать курс нацвалюты и давить на котировки инвалют, - прогнозирует Зельцер. - Тем не менее со второй половины года ожидается восстановление доллара, евро и юаня, курсы до конца 2026 года способны вернуться на весенние пики".

На взгляд аналитика, перспективные факторы - ускорение цикла денежно-кредитной политики к концу года и прогноз ключевой ставки на уровне 12%, вероятность корректировки бюджетного правила, расширение дифференциала процентных ставок мировых центробанков. Поэтому наблюдаемая коррекция выглядит интересной для формирования тактических позиций под перспективу очередной волны роста курсов инвалют.

"Долгосрочные ориентиры: доллар - 85 руб., евро - к 100 руб., юань - за 12 руб., - отмечает стратег. - Среднесрочные ориентиры: доллар - 80 руб. и юань - 11,5 руб. На фоне перепроданности валютных инструментов после сильного падения краткосрочный отскок пар может наступить в любой момент".

Цены на нефть

Цены на нефть резко растут утром в понедельник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве увеличились на 6,47%, до $101,33 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на 6,83%, до $103,15 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп объявил о блокаде его страной Ормузского пролива после неудачных переговоров на выходных с Ираном, где сторонам не удалось договориться по ядерной проблеме.

Между тем Саудовская Аравия заявила о восстановлении нормального режима работы на нефтепроводе Восток-Запад и на нефтяном месторождении Манифа.

