Оборот маркетплейса "М.Видео" в I кв. вырос в три раза - до 7,45 млрд руб.

Фото: Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Оборот маркетплейса "М.Видео" по итогам I квартала 2026 года составил 7,45 млрд рублей, что в три раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года, сообщила компания.

В январе оборот составил 2,1 млрд рублей, в феврале - 2,2 млрд рублей, а в марте - 3,1 млрд рублей.

Доля онлайн-продаж в "М.Видео" выросла до 41% против 32% годом ранее. Ассортимент превысил 400 тыс. SKU.

При этом в I квартале 2026 года к платформе присоединились 3,2 тыс. новых селлеров.

