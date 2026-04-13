Российские "дочки" Ehrmann в 2025 г. сохранили выплату дивидендов на уровне 204 млн руб.

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Компании "Эрманн" и "Эрманн Ступино" (бывшая "Кампина"), российские "дочки" молочного концерна Ehrmann (Германия), в 2025 году выплатили 204 млн рублей дивидендов, что соответствует показателю 2024 года.

Как сообщается в отчетностях компаний, выплаты каждой составили по 102 млн рублей.

Финансовые показатели компаний улучшились.

Выручка ООО "Эрманн" в 2025 году выросла на 19% (на 17,4% год назад), до 40,63 млрд с 34,15 млрд рублей в 2024 году, прибыль от продаж - на 38%, до 4,83 млрд с 3,5 млрд рублей, чистая прибыль - на 8,1%, до 3,26 млрд с 3 млрд рублей соответственно. В 2024 году прибыль от продаж и чистая прибыль были ниже предыдущего года соответственно на 3,6% и 2,5%.

Выручка ООО "Эрманн Ступино" в 2025 году увеличилась на 19,1% (на 15,8% год назад), до 10,58 млрд с 8,88 млрд рублей. По другим показателям рост был более существенным. Так, прибыль от продаж выросла в 3 раза, до 936,9 млн с 310,1 млн рублей, чистая прибыль - в 2,4 раза, до 711,9 млн с 293,1 млн рублей. В 2025 году эти показатели увеличились соответственно на 4,6% и 6,7%.

Ehrmann работает на российском молочном рынке с 1994 года. В 2000 году компания ввела собственное производство в Раменском районе Московской области. Выпускает йогурты и йогуртные продукты под брендами "Эрмигурт", Epica, "Услада" и др.

В 2021 году компания стала владельцем российского бизнеса FrieslandCampina. С сентября 100% долей ООО "Кампина" принадлежат Ehrmann SE. В 2023 году ООО было переименовано в "Эрманн Ступино".

FrieslandCampina (йогуртные продукты Fruttis, "Нежный", йогурты Landliebe, детские смеси Friso, порционное молоко и сливки для кофе Campina) работала на российском рынке с 1992 года - тогда она начала поставки в РФ йогуртов Fruttis. В 2000 году компания открыла завод в г.Ступино (Московская область).