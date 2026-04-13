"Дочка" Changan в РФ в 2025 г. почти вдвое снизила выручку

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российского представительства китайского автоконцерна Changan (ООО "Чанъань Моторс Рус") в 2025 году упала на 45,6%, до 115,6 млрд руб.; чистый убыток, полученный компанией впервые с 2020 г., составил почти 9,5 млрд руб., говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Размер выручки приводится в отчетности скорректированным на величину бонусов дилерам (15,2 млрд руб.) и компенсаций скидок банкам для субсидирования продаж автомобилей (11,9 млрд руб.). Соответствующие расходы в прошлом году выросли - за 2024 г. компания направила на эти цели 10,1 млрд руб. и 10,9 млрд руб. соответственно.

Себестоимость продаж компании по итогам 2025 г. снизилась на 35,5%, до 131,8 млрд руб. Валовый убыток составил 16,1 млрд руб. против 8,2 млрд руб. валовой прибыли годом ранее.

Коммерческие расходы компании Changan за год составили 7,3 млрд руб. (-7%). Управленческие расходы выросли на 46,2%, до 240,8 млн руб.

Показатель прочих доходов подскочил в 8,2 раза, до 15,9 млрд руб., из которых 14,8 млрд руб. было сформировано за счет учета курсовых разниц. Прочие расходы снизились почти вдвое, до 954,4 млн руб.

По итогам прошлого года российская "дочка" Changan отразила чистый убыток (в размере 9,5 млрд руб.) впервые с 2020 г. Рекордную прибыль Changan в РФ получал по итогам 2023 г. - 7,5 млрд руб. Выручка была наибольшей по итогам 2024 г. - 212,5 млрд руб.

Запасы автомобилей у компании по балансу на конец 2025 г. составляли 71 млрд руб. (+2,6%).

Краткосрочные обязательства за год подскочили в 1,5 раза, до 104,6 млрд руб., за счет пропорционального увеличения кредиторской задолженности до 103,4 млрд руб. Долгосрочные обязательства на конец года выросли более чем втрое, до 4,6 млрд руб., за счет отложенных налоговых обязательств.

По данным "Автостата", бренд Changan, входивший по итогам 2024 г. в пятерку лидеров российского легкового авторынка после Lada и китайских конкурентов из Haval, Chery и Geely, в 2025 г. был шестым по популярности, уступив пятую позицию удвоившему продажи Belgee (модели Geely, локализованные в Белоруссии). Продажи Changan в РФ в прошлом году снизились на 37,6%, до 66,242 тыс. шт. Доля рынка составила 5% (-1,8 п.п.). Самой продаваемой моделью Changan на местном рынке был компактный кроссовер Changan Uni-S / CS55 Plus - было реализовано 30,6 тыс. шт. (-20,4%), доля рынка модели составила 2,3% (-0,1 п.п.).