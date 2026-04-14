РФ с июля 2025 года увеличила экспорт пшеницы в Судан более чем вдвое

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - РФ с 1 июля 2025 года и по начало апреля этого года экспортировала в Судан порядка 1,7 млн тонн пшеницы против 0,7 млн тонн за аналогичный период прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

Это больше и чем за весь 2024/25 сельхозгод (июль-июнь).

Как пояснили в центре, столь значительный прирост обуславливается в первую очередь возобновлением работы части мукомольных предприятий в стране, что привело к частичному восстановлению спроса на импортную пшеницу и снижению потребности во ввозе пшеничной муки. Так, по данным Центрального банка Судана, импорт пшеницы за 2025 год составил 1,7 млн тонн, что в 1,8 раза больше, чем за 2024 год. Импорт же муки, напротив, сократился с 0,7 млн тонн до 0,5 млн тонн.

"Тем не менее текущие объемы импорта пшеницы по-прежнему значительно уступают уровню до начала конфликта на территории страны в 2023 году. Так, в 2022 году импорт пшеницы был на уровне 2,7 млн тонн, муки - около 150 тыс. тонн. В случае дальнейшего восстановления перерабатывающих мощностей можно ожидать продолжения постепенного возвращения импорта пшеницы к предыдущим уровням", - заявили в "Агроэкспорте".

При этом аналитики обратили внимание на то, что Международный совет по зерну (IGC) дает более высокую оценку импорта муки Суданом и отмечает, что в 2024/25 сельхозгоду импорт достиг пикового уровня в 1,4 млн тонн (0,7 млн тонн, по данным ЦБ Судана). При этом в мартовском отчете совет спрогнозировал снижение поставок до 0,4 млн тонн.

"Комбинация усиления конкуренции на рынках сбыта пшеницы в Африке в текущем сезоне и восстановления спроса со стороны Судана привела к заметному росту доли последнего в структуре российского экспорта пшеницы в регион - свыше 10% за период с июля по апрель против порядка 4% за аналогичный период прошлого сельхозгода", - отметили в центре.