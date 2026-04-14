"Норникель" спрогнозировл дополнительный спрос на палладий в 2027 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Норникель" оценивает дополнительный спрос на палладий за счет новых сфер применения в 2027 году в 3-5 тонн (около 130 тыс. унций или около 1,4% от глобального спроса на палладий в промышленности), заявил журналистам вице-президент "Норникеля" по инновациям Виталий Бусько.

"Норникель" в 2023 году создал Центр палладиевых технологий, который занимается разработкой, проведением испытаний и выводом на рынок новых материалов на базе палладия. Портфель центра сейчас насчитывает 30 проектов, центру уже удалось вывести на рынок 2 проекта в стекольной промышленности и 1 проект в электрохимии.

Бюджет Центра до 2030 года составляет $100 млн. Его существенная часть, как сообщил руководитель Центра палладиевых технологий Дмитрий Изотов, пошла на создание в Москве палладиевой лаборатории, которая была открыта 13 апреля. Лаборатория обеспечивает полный цикл создания нового технологического продукта.

"С учетом проектов в стекольной промышленности и других перспективных проектов, которые мы запускаем, мы ожидаем 3-5 тонн дополнительного спроса на палладий в следующем году", - сказал Бусько.

Наиболее значителен среднесрочно будет спрос со стороны стекольной промышленности - одной из ключевых индустриальных сфер применения родственной палладию платины, обеспечивающей около 10% спроса на этот драгметалл. Бусько сослался на прогнозы BASF, который в 2025 году оценил дополнительный спрос на палладий в стекольной отрасли в 18 тонн (около 580 тысяч унций).

Центр палладиевых технологий разработал новый сплав на базе палладия для стекловолкна, который на 30% легче тех, что сейчас используются, сообщил топ-менеджер. В прошлом году китайский бизнес закупил 0,5 тонны палладия для испытания и внедрения первых этапов этой технологии.

Общий потенциал спроса на палладий для всех отраслей стекольной промышленности оценивается в 60 тонн (около 1,93 млн унций).

Еще одно направление расширения спроса на существующих рынках - это электрохимия. В этой сфере разработано, к примеру, решение с анодами для обеззараживания воды методом электролиза. Аноды с палладием на 20% энергоэффективнее и на 15% дешевле традиционных аналогов. Потенциал спроса со стороны электрохимии составляет 6 - 9 тонн (около 250 тыс. унций).

Среди новых рынков потенциал палладия может быть раскрыт в солнечной энергетике, микроэлектронике и в электротранспорте, сообщил Изотов.

В солнечной энергетике палладий может заменить кремний, обладая более высоким КПД. Добавление палладия в перовскитные элементы повышает их эффективность на 15%. Проекты по новым фотоэлементов для солнечных панелей сейчас проходят испытания у ведущего китайского производителя, уточнил Изотов.

В микроэлектронике палладий является оптимальной заменой золоту, будучи в 3 раза дешевле и вдвое легче золота. Ежегодно на этом рынке потребляется 250 тонн золота, и индустрия на фоне роста цены идет в сторону удешевления технологий. В портфеле центра проекты с новыми слоями для печатных плат и соединительными проводами с медью и палладием.

В электротранспорте Центр занимается разработками по интеграции палладия в новые типы аккумуляторов - литий-серные, которые намного дешевле и легче существующих литий-ионных, рассказал Изотов. Палладий благодаря своим свойствам может нейтрализовать побочное влияние серы, которое приводит к сокращению количества циклов. Проблемой этого типа аккумуляторов пока является короткий срок службы.

"Решение здесь может найдено на горизонте 3-х лет. [Это время нужно] для того, чтобы мы могли технологию доработать и она могла конкурировать с существующими. Литий-серные технологии выглядят достаточно перспективно, с точки зрения плотности энергии показатели выше текущих LFP, NMC и других видов аккумуляторов", - заявил Бусько.