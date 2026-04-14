Поиск

"Норникель" спрогнозировл дополнительный спрос на палладий в 2027 году

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Норникель" оценивает дополнительный спрос на палладий за счет новых сфер применения в 2027 году в 3-5 тонн (около 130 тыс. унций или около 1,4% от глобального спроса на палладий в промышленности), заявил журналистам вице-президент "Норникеля" по инновациям Виталий Бусько.

"Норникель" в 2023 году создал Центр палладиевых технологий, который занимается разработкой, проведением испытаний и выводом на рынок новых материалов на базе палладия. Портфель центра сейчас насчитывает 30 проектов, центру уже удалось вывести на рынок 2 проекта в стекольной промышленности и 1 проект в электрохимии.

Бюджет Центра до 2030 года составляет $100 млн. Его существенная часть, как сообщил руководитель Центра палладиевых технологий Дмитрий Изотов, пошла на создание в Москве палладиевой лаборатории, которая была открыта 13 апреля. Лаборатория обеспечивает полный цикл создания нового технологического продукта.

"С учетом проектов в стекольной промышленности и других перспективных проектов, которые мы запускаем, мы ожидаем 3-5 тонн дополнительного спроса на палладий в следующем году", - сказал Бусько.

Наиболее значителен среднесрочно будет спрос со стороны стекольной промышленности - одной из ключевых индустриальных сфер применения родственной палладию платины, обеспечивающей около 10% спроса на этот драгметалл. Бусько сослался на прогнозы BASF, который в 2025 году оценил дополнительный спрос на палладий в стекольной отрасли в 18 тонн (около 580 тысяч унций).

Центр палладиевых технологий разработал новый сплав на базе палладия для стекловолкна, который на 30% легче тех, что сейчас используются, сообщил топ-менеджер. В прошлом году китайский бизнес закупил 0,5 тонны палладия для испытания и внедрения первых этапов этой технологии.

Общий потенциал спроса на палладий для всех отраслей стекольной промышленности оценивается в 60 тонн (около 1,93 млн унций).

Еще одно направление расширения спроса на существующих рынках - это электрохимия. В этой сфере разработано, к примеру, решение с анодами для обеззараживания воды методом электролиза. Аноды с палладием на 20% энергоэффективнее и на 15% дешевле традиционных аналогов. Потенциал спроса со стороны электрохимии составляет 6 - 9 тонн (около 250 тыс. унций).

Среди новых рынков потенциал палладия может быть раскрыт в солнечной энергетике, микроэлектронике и в электротранспорте, сообщил Изотов.

В солнечной энергетике палладий может заменить кремний, обладая более высоким КПД. Добавление палладия в перовскитные элементы повышает их эффективность на 15%. Проекты по новым фотоэлементов для солнечных панелей сейчас проходят испытания у ведущего китайского производителя, уточнил Изотов.

В микроэлектронике палладий является оптимальной заменой золоту, будучи в 3 раза дешевле и вдвое легче золота. Ежегодно на этом рынке потребляется 250 тонн золота, и индустрия на фоне роста цены идет в сторону удешевления технологий. В портфеле центра проекты с новыми слоями для печатных плат и соединительными проводами с медью и палладием.

В электротранспорте Центр занимается разработками по интеграции палладия в новые типы аккумуляторов - литий-серные, которые намного дешевле и легче существующих литий-ионных, рассказал Изотов. Палладий благодаря своим свойствам может нейтрализовать побочное влияние серы, которое приводит к сокращению количества циклов. Проблемой этого типа аккумуляторов пока является короткий срок службы.

"Решение здесь может найдено на горизонте 3-х лет. [Это время нужно] для того, чтобы мы могли технологию доработать и она могла конкурировать с существующими. Литий-серные технологии выглядят достаточно перспективно, с точки зрения плотности энергии показатели выше текущих LFP, NMC и других видов аккумуляторов", - заявил Бусько.

BASF Норникель Виталий Бусько Дмитрий Изотов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1641 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов