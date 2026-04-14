МЭА увидело риски для обеспеченности некоторых рынков полимерами

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Снижение производства полимеров в Азии и сокращение экспорта с Ближнего Востока, спровоцированные иранским кризисом, приводят к истощению их запасов на некоторых рынках, что чревато трудностями для строительства, производства упаковки, обрабатывающей и текстильной промышленности, считает Международное энергетическое агентство.

"Производство нефтехимической продукции на Ближнем Востоке, в значительной степени ориентированное на экспорт, существенно пострадало от сочетания трех факторов: потери сырья из-за остановок добычи, повреждения заводов и оттока с зарубежных рынков. Те заводы в Персидском заливе, что остаются целыми и обеспечены сырьем, мы полагаем, продолжат работу, хотя и с пониженной производительностью, накапливая при этом дополнительные запасы полимеров", - отмечает МЭА.

Перебои импорта сырья для нефтегазохимии привели к резкому росту затрат и повсеместному сокращению объемов производства - на 10-30% от мощности нефтехимических предприятий по всей Азии. Подчеркивается, что сокращение затронуло все основные центры производства, включая Китай, и было заметно в мартовских данных по Индии. При этом агентство полагает, что "волновой эффект распространится на производителей во всех регионах".

По оценкам МЭА, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке мировой спрос на нафту, сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан во втором квартале 2026 года снизился на 1,5 млн баррелей в сутки. Так, снижение спроса на сырье на Ближнем Востоке оценивается в 780 тысяч баррелей в сутки, в Азии на нафту - в 450 тысяч б/с, на СУГ и этан - в 320 тысяч б/с по сравнению с довоенными прогнозами.

Отмечается, что в текущих условиях производители полимеров из США, где сырье в избытке, могут повысить цены и нарастить экспорт. Аналогичным образом европейские установки крекинга могут стать более конкурентоспособными, пока доступность сырья остается достаточной.

Вместе с тем с февраля наблюдается рост рентабельности углехимических производств в Китае. "Однако возможности для дальнейшего увеличения производства этих пластмасс, а также поливинилхлорида и этиленгликоля могут быть ограничены", - подчеркивает МЭА.