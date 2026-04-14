Бывшего замгендиректора ММК арестовали по обвинению в коммерческом подкупе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал на два месяца задержанного накануне по подозрению в коррупции бывшего заместителя генерального директора по производству одного из комбинатов города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области во вторник.

"По ходатайству следователя СК в отношении бывшего заместителя генерального директора по производству одного из комбинатов (...) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

По информации следственного управления, бывшему топ-менеджеру предъявлено обвинение по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ и следственного управления СК РФ по Челябинской области задержали 13 апреля бывшего заместителя генерального директора по производству ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) Павла Кравченко и учредителя одной из коммерческих организаций.

Региональное СУ СКР возбудило в отношении задержанных уголовные дела по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч.3 ст.204.1 (посредничество в коммерческом подкупе).

По версии следствия, 50-летний бывший замгендиректора обеспечил передачу своему 58-летнему знакомому 50% доли в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, стоимость активов которого составляет более 30 млн рублей. Таким образом он обеспечил "возможность беспрепятственного сотрудничества ООО с комбинатом при строительстве объекта".

В дальнейшем, с июля 2021 года по май 2022 года, этот сотрудник комбината "получил от представителя ООО коммерческий подкуп в виде приобретения за счёт этой организации товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1,7 млн рублей для строительства его жилого дома в курортной зоне озера Банного".

Также, по данным следствия, в 2023-2024 годах при посредничестве своего знакомого, имеющего право на распределение прибыли в ООО, бывший топ-менеджер "получил в качестве коммерческого подкупа свыше 8,8 млн рублей".

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

"Руководством ММК с Кравченко расторгнут трудовой договор по компрометирующим основаниям, а именно за осуществление действий, которые повлекли причинение имущественного ущерба организации и нарушение нормальных жизненных условий населения Магнитогорска. Руководством ММК оказывается всяческое содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела", - заявляли "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 30 марта 2026 года заместитель генерального директора ММК по производству Кравченко был уволен за грубое нарушение своих обязанностей и причинение имущественного ущерба организации.

МЭА сообщило о росте доходов РФ от нефтеэкспорта в марте вдвое, до $19 млрд

Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

 Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

 Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

 Минфин предложил временно смягчить условия освобождения от НДС для малого общепита

Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

 Нефтепереработка в мире упала в марте на 5 млн б/с

Оборот маркетплейса "М.Видео" в I кв. вырос в три раза - до 7,45 млрд руб.

 Оборот маркетплейса "М.Видео" в I кв. вырос в три раза - до 7,45 млрд руб.

Цена алюминия на LME подскочила до максимума за 4 года на опасениях проблем с поставками

Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

 Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1641 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов