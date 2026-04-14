Бывшего замгендиректора ММК арестовали по обвинению в коммерческом подкупе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска арестовал на два месяца задержанного накануне по подозрению в коррупции бывшего заместителя генерального директора по производству одного из комбинатов города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области во вторник.

"По ходатайству следователя СК в отношении бывшего заместителя генерального директора по производству одного из комбинатов (...) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

По информации следственного управления, бывшему топ-менеджеру предъявлено обвинение по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Ранее сообщалось, что сотрудники управления ФСБ и следственного управления СК РФ по Челябинской области задержали 13 апреля бывшего заместителя генерального директора по производству ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) Павла Кравченко и учредителя одной из коммерческих организаций.

Региональное СУ СКР возбудило в отношении задержанных уголовные дела по ч.8 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч.3 ст.204.1 (посредничество в коммерческом подкупе).

По версии следствия, 50-летний бывший замгендиректора обеспечил передачу своему 58-летнему знакомому 50% доли в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью, стоимость активов которого составляет более 30 млн рублей. Таким образом он обеспечил "возможность беспрепятственного сотрудничества ООО с комбинатом при строительстве объекта".

В дальнейшем, с июля 2021 года по май 2022 года, этот сотрудник комбината "получил от представителя ООО коммерческий подкуп в виде приобретения за счёт этой организации товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 1,7 млн рублей для строительства его жилого дома в курортной зоне озера Банного".

Также, по данным следствия, в 2023-2024 годах при посредничестве своего знакомого, имеющего право на распределение прибыли в ООО, бывший топ-менеджер "получил в качестве коммерческого подкупа свыше 8,8 млн рублей".

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

"Руководством ММК с Кравченко расторгнут трудовой договор по компрометирующим основаниям, а именно за осуществление действий, которые повлекли причинение имущественного ущерба организации и нарушение нормальных жизненных условий населения Магнитогорска. Руководством ММК оказывается всяческое содействие правоохранительным органам для установления всех обстоятельств дела", - заявляли "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 30 марта 2026 года заместитель генерального директора ММК по производству Кравченко был уволен за грубое нарушение своих обязанностей и причинение имущественного ущерба организации.