Набсовет ДОМ.РФ рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 246,88 руб. на акцию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" рекомендовал выплатить по итогам 2025 года дивиденды в размере 246,88 рубля на акцию, сообщила компания.

Всего компания может перечислить акционерам порядка 44 млрд рублей (50% прибыли за прошлый год), это максимальная сумма в истории ее дивидендных выплат, сообщил глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, процитированный в сообщении.

По итогам 2024 года "ДОМ.РФ" выплатил дивиденды в размере 23,7 млрд руб. (146,5 руб. на акцию), или около 31% от скорректированной чистой прибыли.

Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" в минувшем октябре утвердил дивидендную политику, которая предполагает выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства РФ. Компания в ноябре прошлого года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. Госдоля в "ДОМ.РФ" по итогам сделки снизилась со 100% до 89,9%.