Вице-премьер Патрушев сказал о хорошем ходе посевной

По его словам, о прогнозах урожая говорить пока рано

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Посевная кампания в РФ идет хорошо, но прогнозы по сбору урожая пока делать рано, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев "Интерфаксу" в кулуарах всероссийского совещания, посвященного итогам работы лесного комплекса в прошлом году.

"Пока все хорошо, ждем, как будет посевная продвигаться дальше", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе сева и видах на урожай этого года с учетом хорошего состояния посевов озимых культур. "Рано пока", - сказал он по поводу прогнозов урожая.

Как сообщал Минсельхоз на минувшей неделе, сев яровых культур шел в 25 регионах РФ, он проведен на 1,8 млн га, что больше, чем годом ранее.

По прогнозам, общая посевная площадь в этом году вырастет на 1 млн га, до 83 млн га. Расширяются посевы зерновых, гречихи, сои и рапса.

В 2025 году РФ собрала 141,2 млн тонн зерна, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы, против 125,9 млн тонн, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы, в 2024 году.

