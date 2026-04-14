РФ в 2025 году увеличила экспорт безалкогольных напитков и соков на 1,7% до $431 млн

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала безалкогольных напитков и соков на $431 млн, что на 1,7% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на конференции "Новые точки развития российской индустрии напитков в 2026 году" во вторник в Москве.

"Причем поставки соков на экспорт сократились на 3%, экспорт безалкогольных напитков вырос на 2,3%. Перед индустрией стоит задача увеличить объем экспорта к 2030 году до $550 млн, или на 28% по сравнению с объемом 2025 года. Это амбициозная, но достижимая цель", - сказал он.

По его словам, за последние пять лет производство безалкогольных напитков в РФ выросло на 38% и превысило 1 млрд декалитров, соков - в 1,8 раза, до более 2 млрд условных банок.

Ильюшин сообщил, что основными покупателями российских безалкогольных напитков являются страны постсоветского пространства. Так, поставки в Белоруссию в прошлом году выросли на четверть, Армению - в 1,5 раза, Узбекистан - на 20%, Киргизию - на 14%, но снизились в Казахстан - на 16%.

"В последние годы значимыми импортерами российских напитков стали Монголия, закупившая их в 2025 году на $17 млн, Египет - на $6 млн, Индия и Китай - по $4 млн. Именно за счет дальних рынков можно ожидать дальнейшего опережающего роста экспорта", - считает глава "Агроэкспорта".

При этом он обратил внимание на то, что среди крупнейших импортеров безалкогольных напитков и соков из числа дружественных стран только в Казахстане и Узбекистане российская продукция занимает значимую долю импорта - 45% и 32% соответственно. "Во всех остальных странах наша доля менее 1% от их объема импорта. То есть стоит задача по выходу на эти рынки со своей продукцией. Понятно, что речь, в первую очередь, идет о премиальном сегменте, поскольку иначе окупить логистические затраты будет сложно", - сказал он.

Как заявил Ильюшин, ставка РФ на дружественные страны Азии и Африки вполне оправдана. Это наиболее быстрорастущие регионы с точки зрения объема продаж напитков и соков. Ожидается, что к 2029 году продажи в странах Азии достигнут $198 млрд и они станут крупнейшим рынком для индустрии напитков. Одновременно Африка покажет наибольшие темпы роста - 13% в год, что позволит ей приблизиться по объему продаж к Европе.

Говоря о мировом рынке в целом, Ильюшин заявил, что он уверенно растет среднегодовыми темпами в более 5%. "Причем ни ковид, ни последующая турбулентность не повлияли на уверенный рост объема продаж. Это говорит о том, что спрос на напитки устойчив и имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста", - сказал он, сообщив, что в 2024 году 57% мировых продаж пришлось на безалкогольные напитки, 24% - на бутилированную воду, 8% - на соки.

Агроэкспорт
