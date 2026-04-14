Brent торгуется у $99,08 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок остается в минусе во вторник, однако котировки заметно поднялись с внутридневных минимумов.

К 14:20 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,08%) до $99,08 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на $1,53 (1,54%), до $97,55 за баррель.

Ранее на торгах Brent дешевела до $96,5 за баррель, WTI - до $95,28 за баррель. Снижению нефтяного рынка способствуют надежды на то, что Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военно-морскими силами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

Если переговоры не дадут результата, нельзя исключать возврата цен на нефть к мартовским максимумам, поскольку мировые запасы нефти продолжат снижаться в третьем квартале и далее, отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Тамаш Варга.

По данным Международного энергетического агентства, мировые поставки нефти в марте резко сократился на фоне ближневосточного конфликта - сразу на 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тысячи б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тысячи б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.