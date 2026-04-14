Brent торгуется у $99,08 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок остается в минусе во вторник, однако котировки заметно поднялись с внутридневных минимумов.

К 14:20 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,08%) до $99,08 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на $1,53 (1,54%), до $97,55 за баррель.

Ранее на торгах Brent дешевела до $96,5 за баррель, WTI - до $95,28 за баррель. Снижению нефтяного рынка способствуют надежды на то, что Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военно-морскими силами.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Иранская сторона выразила сильное желание заключить соглашение с США, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

Если переговоры не дадут результата, нельзя исключать возврата цен на нефть к мартовским максимумам, поскольку мировые запасы нефти продолжат снижаться в третьем квартале и далее, отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Тамаш Варга.

По данным Международного энергетического агентства, мировые поставки нефти в марте резко сократился на фоне ближневосточного конфликта - сразу на 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тысячи б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тысячи б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Цены производителей в США в марте подскочили на 4% - максимально за три года

Госдума приняла закон о временном смягчении налоговых условий для малого бизнеса

Основатель самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничестве

 Основатель самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничестве

ФАС призвала хлебопеков оперативно информировать о возможных рисках увеличения затрат

Росфинмониторинг и ЦБ не поддержали введение платы для банков за доступ к базе паспортов МВД

МЭА сообщило о росте доходов РФ от нефтеэкспорта в марте вдвое, до $19 млрд

Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

 Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель

 Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1648 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9000 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов