Банк России сообщил о росте денежной базы в широком определении в марте на 1,8%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Денежная база России в широком определении в марте 2026 года увеличилась на 517,7 млрд рублей, или на 1,8%, до 29 трлн 412,9 млрд рублей, сообщает сайт ЦБ.

В январе-марте 2026 года денежная база уменьшилась на 1 трлн 251,2 млрд рублей, или на 4,1%, с 30 трлн 664,1 млрд рублей на 1 января.

Годовой темп роста денежной базы на 1 апреля вырос до 9,2% после 6,7% на 1 марта.

Объем наличных денег в составе денежной базы в марте увеличился на 301,1 млрд рублей, или на 1,6%, до 19 трлн 479,7 млрд рублей.

В январе-марте 2026 года объем наличных денег стал больше на 30,0 млрд рублей, или на 0,2%, с 19 трлн 449,7 млрд рублей на начало года.

Годовые темпы роста наличных на 1 апреля составили 11,7% (максимум с 1 января 2024 года) после 8,4% на 1 марта. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в марте снизилась до 66,2% c 66,4%.

В составе денежной базы в марте объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ уменьшился на 36,2 млрд рублей, или на 0,6%, до 5 трлн 615,3 млрд рублей. В то же время объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ увеличился на 219,9 млрд рублей, или на 6,3%, до 3 трлн 730,4 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

 Основатель самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничестве

 Нефть дешевеет благодаря надеждам на возобновление переговоров США и Ирана

 Рост цен на нефть замедлился к вечеру, но Brent остается выше $100 за баррель
