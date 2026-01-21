Денежная база РФ в широком определении в декабре выросла на 10,1%, за 2025 год - на 9,7%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в декабре 2025 года увеличилась на 2 трлн 812,6 млрд рублей, или на 10,1%, до 30 трлн 662,2 млрд рублей, сказано на сайте Банка России.

В 2025 году денежная база выросла на 2 трлн 703,8 млрд рублей, или на 9,7%, с 27 трлн 958,4 млрд рублей, после роста в 2024 году на 5,5%, в 2023 году - на 8,5%, в 2022 году - на 20,1%.

Объем наличных денег в составе денежной базы в декабре увеличился на 836,3 млрд рублей, или на 4,5%, до 19 трлн 449,7 млрд рублей.

В 2025 году объем наличных увеличился на 938,5 млрд рублей, или на 5,1%, с 18 трлн 511,2 млрд рублей, после роста в 2024 году на 1%, в 2023 году - на 12,1%, в 2022 году - на 16,2%.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в декабре снизилась до 63,4% c 66,8%, за год она уменьшилась с 66,2% на 1 января 2025 года.

В составе денежной базы в декабре объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ увеличился на 599,8 млрд рублей, или на 11,5%, до 5 трлн 826,8 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 1 трлн 376,4 млрд рублей, или на 39,8%, до 4 трлн 831,5 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в его облигации, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.